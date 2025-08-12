Ninja Gaiden 4 mit speziellem Hero-Mode

Nachdem wir gestern erst erfahren haben, dass eine Erweiterung für "Ninja Gaiden 4" in Planung ist, gibt es heute schon wieder frische Informationen zu dem kommenden Actiontitel. Diese stammen von Director Masakazu Hirayama.

Konkret erklärt Hirayama, dass "Ninja Gaiden 4" einen Hero-Mode bieten wird, in dem Verteidigungs- und Ausweichmanöver automatisch ausgeführt werden. Diese Funktion soll Einsteigern den Zugang erleichtern und beim Erlernen der Spielmechanik unterstützen, ohne den Titel grundsätzlich zu vereinfachen.

Wir können die Hilfen auf Wunsch schrittweise deaktivieren und den Schwierigkeitsgrad damit erhöhen, sobald wir mehr Erfahrung gesammelt haben. So soll der Übergang von ersten Übungsphasen bis hin zu den anspruchsvollsten Herausforderungen am unkompliziertesten gelingen. Die "Ninja Gaiden"-Reihe gilt traditionell als schwierig und zuletzt hatte "Ninja Gaiden 3" teilweise harsche Kritik für sein Balancing erhalten.

"Ninja Gaiden 4" erscheint am 21. Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC.