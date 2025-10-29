Ninja Gaiden 4: Offizieller Auszeichnungstrailer

PlatinumGames und Team Ninja haben inzwischen auch den offiziellen Auszeichnungstrailer zu "Ninja Gaiden 4" ins Netz gestellt. Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Wie bei diesem Format üblich, wird uns hier etwas mehr als eine Minute lang eine flotte Mischung aus In-Game-Sequenzen und dazu passenden Zitaten der Fachpresse geboten. Im Prinzip wird dadurch kurz, knapp und präzise erklärt, was "Ninja Gaiden 4" eigentlich ausmacht.

Schon Anfang des Monats wurde eine kostenlose Erweiterung für "Ninja Gaiden 4" bestätigt. Sie hört auf den Namen "The Two Masters" und wird irgendwann im Laufe des nächsten Jahres verfügbar sein. Eine ausführliche Technik-Analyse zu dem Actiontitel gibt es zudem an dieser Stelle.

"Ninja Gaiden 4" erschien am 21. Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC.