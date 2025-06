Ninja Gaiden: Ragebound bekommt Release-Termin

Publisher Dotemu und das für "Blasphemous" bekannte Entwicklerstudio The Game Kitchen haben das Release-Datum von "Ninja Gaiden: Ragebound" verraten. So erscheint der Side-Scroller am 31. Juli für PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series und Xbox One. Gar nicht mehr so lange hin könnte man meinen und daher stimmen wir uns doch am besten mit einem Trailer auf den nahenden Release ein:

Über Ninja Gaiden: Ragebound

Eine Neuinterpretation des Side-Scrollers der Ninja Gaiden-Serie

"NINJA GAIDEN: Ragebound stammt aus der Feder des gefeierten Teams, das auch Blasphemous erschaffen hat, und vereint die originale Geschichte und das Gameplay der NINJA GAIDEN-Serie aus der klassischen Ära vom Entwickler Tecmo (jetzt KOEI TECMO GAMES) mit dem Tiefgang und der Intensität der modernen 3D-Spiele. Hier treffen die besten Elemente beider Ären in einem epischen, aufregenden Abenteuer aufeinander.

Tauche ein in ein brandneues Kapitel der Ninja Gaiden-Serie

Unsere Geschichte beginnt, als Ryu Hayabusa nach Amerika reist, um dem Wunsch seines Vaters nachzugehen. Während er fort ist, zerbricht plötzlich die Barriere zwischen der Welt der Menschen und der der Dämonen und eine furchterregende Armee fällt in das Dorf Hayabusa ein. In Ryus Abwesenheit sieht sich dieses nun einer noch nie dagewesenen Bedrohung ausgesetzt.

Um diese neue Bedrohung abzuwehren, muss sich Kenji Mozu, ein junger Ninja des Hayabusa-Dorfs, der Herausforderung stellen! Als Ryus Schüler kämpft er unerbittlich, findet sich aber schon bald in einer verzweifelten Lage wieder. Er ist gezwungen, eine verbotene Kraft zu nutzen, und muss Jahrhunderte der Feindschaft beiseite setzen, um ein Bündnis mit dem finsteren Black Spider Clan einzugehen – in der Überzeugung, dass ihre Seelen und Talente der einzige Weg sind, die Welt vor der Macht des Dämonenfürsten zu bewahren!

Old-School-Gameplay in brandneuem Licht

Indem es das Old-School-Feeling mit moderner Präzision kombiniert, behält NINJA GAIDEN: Ragebound die intuitive Action der Originaltitel bei und verleiht ihnen zusätzliche Tiefe.

Neben dem neuen Protagonisten Kenji Mozu treffen die Spieler auf die erfahrene Assassinin Kumori. Steuere diese beiden mächtigen Ninjas gleichzeitig und enthülle ihre miteinander verwobenen Geschichten.

Verwende die Ninja Fusion, um verheerende Fähigkeiten zu entfesseln und deine Gegner zu vernichten. NINJA GAIDEN: Ragebound bietet einwandfreie Mechanismen, die zwar leicht zu erlernen, aber schwer zu meistern sind, um selbst eingefleischte Fans der NINJA GAIDEN-Serie auf die Probe zu stellen!

Ein spektakulärer Showdown der Pixel-Art

Tauche ein in eine neu interpretierte Version des klassischen NINJA GAIDEN-Universums, das mit atemberaubender, sorgsam erschaffener Grafik zum Leben erweckt wird. Jeder Gegner wird mit einer Detailgenauigkeit nachgebildet, die einst unmöglich war.

Die brutale, nostalgische Ästhetik von NINJA GAIDEN: Ragebound ist eine Hommage an die Vergangenheit und erweitert zugleich die Grenzen moderner Pixel-Art, wodurch jeder Kampf zu einem wahren Augenschmaus wird.

Hast du das Zeug dazu, ein wahrer Ninja-Meister zu werden?"