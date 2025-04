Ninja Gaiden: Ragebound - Neuer Trailer

Das Entwicklerstudio The Game Kitchen (Blasphemous-Reihe) zieht heute beide die Klinge und präsentieren einen dämonenvernichtenden Gameplay-Trailer, in dem Kumori, die zweite Protagonistin von "Ninja Gaiden: Ragebound", ihren ersten Auftritt feiert. Der 2D-Action-Plattformer im Side-Scrolling-Stil, der die NES-"Ninja Gaiden"-Trilogien von Koei Tecmo aufgreift und in ein brandneues Abenteuer führt.

Das neue Videomaterial stellt Kumori vor, ein Mitglied des antagonistischen Black Spider Clans, der im Zentrum der "Ninja Gaiden"-Serie steht. Kumoris Kampfstil bricht mit traditionellen Regeln – sie setzt alles daran, ihre Kämpfe um jeden Preis zu gewinnen. Dabei nutzt sie moderne Waffen und dämonische Kräfte, um ihre Ziele zu erreichen und sich einzigartigen Herausforderungen ihrer Geschichte zu stellen. Ihre verheerenden Fähigkeiten sind ab sofort im neuen Gameplay-Trailer zu sehen.

"Ninja Gaiden: Ragebound" erscheint im Sommer 2025 für PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One.