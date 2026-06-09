Ninjala 2: The Uncharted Planet angekündigt

GungHo Online hat während einer Nintendo Direct mit "Ninjala 2: The Uncharted Planet" den Nachfolger des ersten Teils angekündigt. Das Actionspiel erscheint im Frühjahr 2027 exklusiv für Nintendo Switch 2. Eine erste Demo wird auf der Anime Expo 2026 spielbar sein. Neben einem Ankündigungs-Trailer wurde ein zeitlich begrenztes, kostenloses Streaming-Angebot der "Ninjala"-Anime-Serie angekündigt, deren Episoden ab dem 12. Juni schrittweise veröffentlicht werden.

Das Spiel wandelt das reine PvP-Gameplay des ersten Teils in ein Open-World-Actionspiel um. In einer unerforschten Welt durchstreift ihr weite Landschaften im eigenen Tempo. In den Kämpfen nutzt ihr weiterhin die Ninja-Gum-Action und müsst die Kräfte der Shinobi meistern, um Dungeons zu bewältigen sowie grosse Bosse zu besiegen. Die Geschichte ist auf zwei Kapitel ausgelegt, wobei The Uncharted Planet den ersten Teil darstellt.