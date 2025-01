Nintendo Sound Clock: Alarmo verspätet sich im Handel

Eigentlich sollte die "Nintendo Sound Clock: Alarmo" irgendwann Mite dieses Monats auch im Handel verfügbar sein. Aber daraus wird leider nichts, wie der Mario-Konzern jetzt mitgeteilt hat.

Neuer Start-Zeitraum für die "Nintendo Sound Clock: Alarmo" im Handel ist demnach Anfang März. Bis dahin ist der interaktive Wecker nur für Abonnenten von Nintendo Switch Online verfügbar.

"Nintendo Sound Clock: Alarmo" verfügt über Sensoren, die auf Bewegungen der Nutzer reagieren. So können sie die Schlummerfunktion mittels einer Bewegung aktivieren oder den Wecker ganz ausschalten, indem sie aufstehen. Insgesamt 35 verschiedene Szenen aus fünf Nintendo Switch-Spielen stehen als morgendlicher Weckton zur Auswahl: "Super Mario Odyssey", "The Legend of Zelda: Breath of the Wild", "Splatoon 3", "Pikmin 4" und "Ring Fit Adventure". Anschliessend muss man nur noch die Zeit einstellen – und Alarmo erledigt den Rest.

Die "Nintendo Sound Clock: Alarmo" war im Oktober 2024 enthüllt worden.