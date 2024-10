Der interaktive Wecker "Nintendo Sound Clock: Alarmo" kommt Mitte Januar in den Handel und ist für Mitglieder von Nintendo Switch Online vorab im My Nintendo Store erhältlich

Mit vertrauten Melodien aus den liebsten Nintendo-Welten aufwachen – das ist mit "Nintendo Sound Clock: Alarmo" schon bald möglich. Die interaktive Weckeruhr verleiht jedem Zuhause eine Portion Nintendo-Charme und wird ab Mitte Januar im Einzelhandel erhältlich sein. Mitglieder von Nintendo Switch Online können Alarmo als zeitlich begrenztes exklusives Angebot im Laufe dieser Woche im My Nintendo Store erwerben.

"Nintendo Sound Clock: Alarmo" verfügt über Sensoren, die auf Bewegungen der Nutzer reagieren. So können sie die Schlummerfunktion mittels einer Bewegung aktivieren oder den Wecker ganz ausschalten, indem sie aufstehen. Insgesamt 35 verschiedene Szenen aus fünf Nintendo Switch-Spielen stehen als morgendlicher Weckton zur Auswahl: "Super Mario Odyssey", "The Legend of Zelda: Breath of the Wild", "Splatoon 3", "Pikmin 4" und "Ring Fit Adventure". Anschliessend muss man nur noch die Zeit einstellen – und Alarmo erledigt den Rest.

Der Morgen beginnt dann mit Klängen und Musik aus der gewählten Szene. So erwachen die Nutzer zum Beispiel im Pilz-Königreich von Mario und Freunden, stürzen sich mit Link und Prinzessin Zelda ins Abenteuer Alltag oder verleihen dem Tag gleich einen frischen Anstrich mit den Inklingen aus "Splatoon 3" – um nur einige Möglichkeiten zu nennen.

Ein Blick in die Statistiken von Alarmo zeigt sogar, wie viel man sich im Schlaf bewegt hat. Zudem können die Nutzer dort einen Stundenton passend zu ihrem gewählten Titel einstellen und zwischen zwei morgendlichen Weckmodi wählen. Der "Power-Weckruf" erhöht die Intensität des Alarms, je länger man im Bett liegen bleibt, während der „Sanfte Weckruf“ eine gleichbleibende Intensität beibehält. Wer seinen Wecker bevorzugt klassisch durch das Drücken der Schlummertaste zum Schweigen bringen möchte, kann das mit dem „Knopf-Weckruf“ tun. Neben dem Aufwachen versüsst Alarmo auch das Einschlafen: Die Funktion „Schlummerklänge“ lässt zur eingestellten Schlafenszeit beruhigende Musik und Töne zum Entspannen erklingen. Wenn Alarmo mit dem Nintendo-Account der Nutzer verknüpft4 wurde, können diese künftig durch kostenlose Updates weitere Szenen-Sounds herunterladen, darunter solche aus "Mario Kart 8 Deluxe" und "Animal Crossing: New Horizons".

Mit Nintendo Sound Clock: Alarmo ist es demnächst noch leichter, mit einem Lächeln in den Tag zu starten.