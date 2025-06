Nintendo Switch 2 bricht einen Rekord

In den vier Tagen seit der Markteinführung am 5. Juni hat sich Nintendo Switch 2 mehr als 3.5 Millionen Mal verkauft. Damit ist die neue Konsole die weltweit am schnellsten verkaufte Nintendo-Hardware.

"Nintendo Switch 2 ist die nächste Evolutionsstufe von Nintendo Switch. Wir sind sehr glücklich und dankbar, dass sie bereits von so vielen Spielerinnen und Spielern in ganz Europa angenommen wird. Wir freuen uns darauf, zu sehen, wie sich Nintendo-Fans über Spiele wie Mario Kart World vernetzen und ihr Erlebnis mit Familie und Freunden nah und fern teilen."

Luciano Pereña, CEO und Präsident von Nintendo of Europe

"Mario Kart World" ist am selben Tag wie Nintendo Switch 2 erschienen und findet als erstes Spiel der Reihe in einer riesigen, miteinander verbundenen Welt statt, in der ihr überall hinfahren können. Ausserdem bietet das rasante Rennspiel dynamische Wetterbedingungen, neue Spielmodi sowie Rennen mit bis zu 24 Fahrerinnen und Fahrern gleichzeitig – so viele wie noch nie zuvor.

Für Nachschub ist ebenfalls gesorgt: Nächsten Monat schlägt "Donkey Kong Bananza" auf Nintendo Switch 2 auf. In dem neuen 3D-Jump-'n'-Run entfesseln ihr euren inneren Kong und erleben ab dem 17. Juli ein durchaus destruktives Abenteuer.