Nintendo Switch 2: Das sind die 'neuen' Games

Die Nintendo Switch 2 wird mit Spielen veröffentlicht, die die neuen Möglichkeiten der Konsole hervorheben. Von brandneuen Spielen und Konsolenexklusivtiteln wie "Mario Kart World" und "Donkey Kong Bananza" über actionreiche Erlebnisse wie "EA Sports FC" und "Cyberpunk 2077: Ultimate Edition" bis hin zu verbesserten Versionen von Nintendo Switch-Spielen wie "Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV" und "Sid Meier's Civilization VII – Nintendo Switch 2 Edition" gibt es noch vieles zu teilen und zu spielen.

In "Mario Kart World", einem brandneuen Erlebnis in einer riesigen, miteinander verbundenen Welt, gebt ihr so richtig Gas. Bis zu 24 Fahrer können nahtlos über miteinander verbundene Strecken rasen, die "Mario Kart"-Rennen wie nie zuvor bieten. Ihr könnt am neuen K.-o.-Tour-Modus teilnehmen, bei dem man ohne Boxenstopps über aufeinanderfolgende Strecken und Checkpoints heizt. Gelingt es euch nicht, an jedem Checkpunkt eine ausreichend hohe Platzierung zu erreichen, scheiden ihr aus. Und im Modus Freies Fahren könnt ihr die Welt abseits der Pisten frei erkunden, fahren wohin ihr möchtet und mit einer Gruppe von Freundinnen und Freunden gemeinsam Fotos an malerischen Orten machen.

"Mario Kart World" erscheint am 5. Juni exklusiv für Nintendo Switch 2. Weitere Details werden in einer "Mario Kart World"-Direct-Präsentation am 17. April um 15:00 Uhr bekanntgegeben.

"Donkey Kong Bananza" ist ein brandneues 3D-Platforming-Action-Adventure – exklusiv für Nintendo Switch 2. Hier darf man sich nach Herzenslust durch so ziemlich alles schmettern, schlagen und auf alles klettern, was sich DK in den Weg stellt. Die Umgebung lässt sich abbrechen, sodass man freie Bahn hat fürs Herumschwingen und für buchstäblich Erdboden erschütternde Erkundungen. Je mehr zerstört wird mit machtvollen Hieben, desto mehr Bereiche lassen sich entdecken.

Nicht nur Kong-Fans können sich in dieses Abenteuer voller Chaos, Überraschungen und bündelweise Bananen stürzen, wenn "Donkey Kong Bananza" am 17. Juli für Nintendo Switch 2 erscheint.

Die neuen Funktionen von Nintendo Switch 2 ermöglichen es, dass kompatible physische und digitale Spiele, die für Nintendo Switch veröffentlicht wurden, kostenpflichtige Nintendo Switch 2 Edition Upgrade Packs mit verbesserter Grafik, exklusiven Inhalten und neuen Spielerlebnissen erhalten.

In "Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV" werden die Spieler:innen zum Star. Es bietet neue Modi und Minispiele, bei denen der Maus-Modus, das in der Konsole integrierte Mikrofon und die Nintendo Switch 2-Kamera (separat erhältlich) zum Einsatz kommen. Bis zu vier Freundinnen und Freunde4 können auf der Bowser-Bühne antreten, einem Erlebnis im Stil einer Spielshow mit 2-gegen-2-Teamkämpfen und physischen Herausforderungen. Aber Vorsicht: Die Verliererteams müssen sich möglicherweise vor Bowser selbst verantworten. Man darf gespannt sein, was die Party am 24. Juli Neues zu bieten hat.

Mit "The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition" und "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition" könnt ihr das Königreich Hyrule auf neue Weise erleben. Beide Spiele gibt es mit Leistungsverbesserungen auf Nintendo Switch 2. Flüssigere Bildraten, schnellere Ladezeiten und eine bessere Grafik sorgen für ein frisches Erlebnis. Zudem erhalten die Abenteurer eine kleine zusätzliche Hilfe: Denn ebenfalls erscheinen wird ein Update für die Nintendo Switch App (vormals Nintendo Switch Online-App) namens ZELDA NOTES. Dieser spielspezifische Service ist exklusiv in den Nintendo Switch 2 Editions der Spiele verfügbar und hilft euch dabei, zu verschiedenen Orten zu gelangen, wie zum Beispiel zu einem besonders gut versteckten Krog, und wird sogar Kommentare von Prinzessin Zelda selbst enthalten, die nicht Teil der Originalspiele waren.

Beide Titel in ihrer Upgrade-Version werden ab dem Erscheinungstag der Nintendo Switch 2, dem 5. Juni, erhältlich sein.

Kirbys 3D-Jump-'n'-Run-Abenteuer erhält mit "Kirby und das vergessene Land – Nintendo Switch 2 Edition + Die Sternensplitter-Welt" einen zusätzlichen Nintendo Switch 2-Boost. Ein mysteriöser Meteor stürzt in die Welt von Kirby und das vergessene Land und enthüllt eine neue Geschichte für Kirby. Er muss seine Fähigkeiten, einschliesslich der neuen Vollstopf-Modi, einsetzen, um sich seinen Weg durch unbekanntes Territorium zu bahnen. Das Upgrade Pack wird diese neuen Inhalte enthalten, die im Einzelspieler- und im lokalen Koop-Modus gespielt werden können, sowie eine verbesserte Performance für das gesamte Spiel.

Ab dem 28. August, wenn das Spiel erscheint, dürfen sich Nintendo-Fans in Kirbys Sternensplitter-Welt stürzen.

Samus Aran, die grösste Kopfgeldjägerin der Galaxie, wird in "Metroid Prime 4: Beyond" zu einer neuen Mission aufbrechen. Dieser Titel wird sowohl für Nintendo Switch als auch für Nintendo Switch 2 erscheinen, wobei letztere Version eine verbesserte Grafik und Leistung gewährleistet und sowohl die Standard-Steuerung als auch den Maus-Modus der Joy-Con 2-Controller ermöglicht, bei der ihr Samus' Waffenarm mit grösserer Präzision bedienen können. Je nach den eigenen Vorlieben und Spielstilen kann man zwischen dem Qualitäts- und dem Leistungsmodus wählen, die beide HDR unterstützen.

Ihr könnt die fesselnde Welt in 4K bei 60 Bildern pro Sekunde erkunden oder flüssige Action mit einer Auflösung von 1080p bei 120 Bildern pro Sekunde erleben, wenn das Spiel 2025 auf den Markt kommt.

In "Pokémon-Legenden: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition" könnt ihr eure Abenteuer in Illumina City auf Nintendo Switch 2 mit verbesserter Auflösung und Bildrate geniessen, wenn das Spiel Ende 2025 erscheint.

"Kirby Air Riders", ein brandneuer Titel, der auf dem Nintendo GameCube-Klassiker "Kirby Air Ride" basiert, wurde von Masahiro Sakurai, dem Spieledirektor der "Super Smash Bros."-Reihe, für dieses Jahr angekündigt. Der Trailer zeigt eine rasante Vorstellung von Kirby auf seiner Warp-Stern-Maschine und anderen Kirby-Fahrern auf einer Vielzahl einzigartiger Maschinen, die gemeinsam auf einer Rennstrecke unterwegs sind.

"Kirby Air Riders" gleitet 2025 auf Nintendo Switch 2.

Der Maus-Modus der Joy-Con 2-Controller ermöglicht ein völlig neues Spielerlebnis, was besonders deutlich wird, wenn man sich in "Drag x Drive" einklinkt. Ein neues 3-gegen-3-Online-Erlebnis: "Drag x Drive" (ausgesprochen „Drag and Drive“) fordert euch heraus, den Maus-Modus mit beiden Joy-Con 2 gleichzeitig zu verwenden, um intuitiv zu lenken, zu beschleunigen, Tricks auszuführen und Spielzüge wie Dunks auszuführen.

"Drag x Drive" erscheint diesen Sommer für Nintendo Switch 2.

Es ist zwar verständlich, dass ihr mit Nintendo Switch 2 sofort loslegen (oder rasen) wollt, aber ihr könnt auch eine Vielzahl von Funktionen und Details erkunden, die die neue Konsole zu bieten hat. Mit der "Nintendo Switch 2 Welcome Tour" könnt ihr eine virtuelle Ausstellung betreten und erfahren, was Nintendo Switch 2 zu einem so einzigartigen Spielerlebnis macht. Anhand von technischen Demos, Minispielen und anderen Interaktionen lernt ihr die neue Konsole in allen Details kennen, und zwar auf eine Art und Weise, die sie sonst vielleicht nie erfahren würden.

"Nintendo Switch 2 Welcome Tour" wird ab dem Starttag der Nintendo Switch 2, dem 5. Juni, im Nintendo eShop erhältlich sein.

Weitere Spiele von globalen Studios und Publishern

Von gefeierten Hits wie "Split Fiction" und "Elden Ring" über Sportphänomene wie "Madden NFL" und "NBA 2K" bis hin zu mit Spannung erwarteten Spielen wie "Hades II" und "Borderlands 4 – Nintendo Switch 2" ist der Ort, an dem ihr die ganze Bandbreite an Spielerlebnissen finden könnt. Hier sind einige der Spiele, die von Nintendos Partnern für Nintendo Switch 2 erscheinen:

The Duskbloods

Die Mondtränen werden nur für den einen fliessen in "The Duskbloods", einem brandneuen Mehrspielertitel der Schöpfer von "Dark Souls" und "Elden Rind", FromSoftware. "The Duskbloods" ist exklusiv für Nintendo Switch 2 erhältlich und erscheint nächstes Jahr. Mehr Informationen dazu wird Nintendo in der kommenden Interviewreihe "Creator's Voice" präsentieren, in der Spieleschöpfer zu Wort kommt. Nintendo beginnt mit dem Spieledirektor Hidetaka Miyazaki. Das Interview mit ihm wird am 4. April auf Englisch verfügbar sein. Die deutsche Version wird demnächst veröffentlicht.

Hades II

In der Fortsetzung des Rogue-Like-Dungeon-Crawlers gilt es, jenseits der Unterwelt als Prinzessin der Toten zu kämpfen, um den Titanen der Zeit zu bezwingen. In "Hades II" könnt ihr eine grössere und tiefere mythische Welt erkunden, in der euch die gesamte Macht des Olymp zur Verfügung steht – in einer Geschichte, die auf jeden ihrer Rückschläge und Erfolge reagiert. Das Spiel erscheint als Konsolenversion zuerst für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 und nutzt die Vorteile der hochauflösenden Darstellung der neuen Konsole mit reaktionsschneller Action bei 60 Bildern pro Sekunde voll aus.

EA Sports Madden NFL und EA Sports FC

EA SPORTS bringt Fans aus aller Welt zusammen – sowohl auf dem Fussballplatz als auch auf dem Football-Feld.

"EA Sports Madden NFL" und "EA Sports FC" werden für Nintendo Switch 2 erscheinen.

NBA 2K und WWE 2K

Hier dominiert man auf dem Court und im Ring – "NBA 2K" und "WWE 2K" erscheinen für Nintendo Switch 2.

Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung

Das spiel ist der neueste Titel der "Hyrule Warriors"-Reihe und wird von Koei-Tecmo Games mit Unterstützung von Nintendo entwickelt. Das Spiel bietet epische Kämpfe gegen Horden von Gegnern und erzählt die Geschichte des Versiegelungskrieges aus der fernen Vergangenheit Hyrules, die schliesslich zu den Ereignissen von "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" führt. Fans der "The Legend of Zelda"-Reihe und Spieler von" The Legend of Zelda: Breath of the Wild" und "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" können die Spannung des Kampfes und dieser kanonischen Geschichte mit Prinzessin Zelda, König Rauru und anderen bekannten Charakteren erleben.

"Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung" erscheint diesen Winter exklusiv für Nintendo Switch 2.

Split Fiction

In diesem Ko-op-Action-Abenteuer wechselt ihr zwischen Science-Fiction- und Fantasy-Welten, in dem die gegensätzlichen Autorinnen Mio und Zoe in einer Simulation ihrer eigenen Geschichten gefangen sind. "Split Fiction" steckt voller spannender, seltsamer und unerwarteter Momente, in denen ihr eure Aktionen koordinieren und gemeinsam Herausforderungen überwinden müssen. Mit dem Freunde-Pass von EA könnt ihr eine Freundin oder einen Freund einladen und gemeinsam kostenlos per Cross-Play auf Nintendo Switch 2 spielen.

"Split Fiction" erscheint am selben Tag wie Nintendo Switch 2.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

Erstmals können Nintendo-Spielerin die Rolle von V schlüpfen, einer Söldnerin bzw. einem Söldner mit dem Ziel, ein legendärer Cyberpunk in Night City zu werden. Dank der Prozessorgeschwindigkeit und grafischen Leistungsfähigkeit von Nintendo Switch 2 fühlt sich jede in Neonlicht getauchte Strasse und jede Schiesserei noch mitreissender an. Diese Edition bietet euch das vollständige "Cyberpunk 2077"-Erlebnis, das das Basisspiel und die von Kritikern gelobte Spionage-Thriller-Erweiterung Phantom Liberty umfasst.

"Cyberpunk 2077: Ultimate Edition" erscheint am selben Tag wie Nintendo Switch 2.

Final Fantasy VII Remake Intergrade

Ihr erlebt hier eine moderne Neuinterpretation eines der berühmtesten Spiele aller Zeiten auf Nintendo Switch 2.Spieler reisen nach Midgar und tauchen ein in eine eigenständige Spielerfahrung für Rollenspiel-Fans, die sich unvergessliche Charaktere, eine mitreissende Handlung und ein strategisches Kampfsystem wünschen, das Echtzeit-Action mit befehlsbasiertem Kampf kombiniert. "FF7R EPISODE INTERmission", ein zusätzlicher Handlungsbogen, ist ebenfalls enthalten.

*Es gilt, um die Zukunft des Planeten zu kämpfen, wenn "Final Fantasy VII Remake Intergrade" für Nintendo Switch 2 erscheint.

Street Fighter 6

Mit "Street Fighter 6" erlebt ihr die nächste Evolutionsstufe von "Street Fighter", inklusive drei verschiedener Spielmodi, neuen Spielelementen und verbesserter Grafik. Man kämpft sich bis ganz nach oben in neuen exklusiven Spielmodi für Nintendo Switch 2, darunter Drahtloser Kampf „One on One“4 und „Avatar Matches“. Man darf sich auf neue Party-Modi freuen wie „Gyro Battle“ und Kalorienwettkampf, in denen die Joy-Con 2-Controller zum Einsatz kommen. Ausserdem erscheinen zur Veröffentlichung drei neue amiibo-Figuren und 22 amiibo-Karten.

Ihr könnt zwischen der "Street Fighter 6 Years 1-2 Fighter Edition" und der digitalen Version von" Street Fighter 6" für Nintendo Switch 2 wählen – erhältlich ab der Konsolenveröffentlichung.

Sid Meier’s Civilization VII – Nintendo Switch 2 Edition

In "Sid Meier’s Civilization VII – Nintendo Switch 2 Edition" lenkt man den Lauf der Geschichte. Mit dem neuen Maus-Modus, der ein intuitiveres Spielerlebnis bietet, können Spieler das kulturelle Erbe ihres Imperiums anhand ihrer eigenen Entscheidungen gestalten. Es geht darum, die Welt zu erkunden und Städte zu erbauen, Wunder der Architektur zu erschaffen, seine Zivilisation mit technologischen Durchbrüchen zu verbessern und mit den Zivilisationen seiner Rivalen zu kooperieren – oder sie zu erobern.

Ob man dem Verlauf der Geschichte folgt oder seinen eigenen Weg geht – in "Sid Meier’s Civilization VII – Nintendo Switch 2 Edition", das für Nintendo Switch 2 zur Konsolenveröffentlichung erscheint, wird das eigene Vermächtnis durch die Zeitalter widerhallen.

Hogwarts Legacy

In der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei lässt sich Hogwarts Legacy wie nie zuvor erleben, das in aktualisierter Form mit dem Maus-Modus der Joy-Con 2, Verbesserungen an Grafik und Audio und nahtlosen Ladezeiten für Nintendo Switch 2 erscheint. Die Spieler:innen stehen im Mittelpunkt ihres eigenen Abenteuers in diesem Action-Rollenspiel in einer offenen Welt und entdecken magische Bestien, passen ihren Charakter an, meistern Zaubersprüche und werden zu der Hexe oder dem Zauberer, der oder die sie sein möchten.

*Wenn "Hogwarts Legacy" zur Konsolenveröffentlichung für Nintendo Switch 2 erscheint, lässt sich die Magie neu entdecken.

Bravely Default Flying Fairy HD Remaster

In dieser HD-Remaster-Version des Nintendo 3DS-Rollenspielmeisterwerks "Bravely Default" könnt ihr die vier Krieger des Lichts auf ihrer Mission begleiten, die Elementarkristalle wiederzuerwecken. Ein Rollenspiel, das mit der Einführung des Brave-und-Default-Systems klassischen rundenbasierten Kämpfen neuen Tiefgang verleiht, und eine Reihe an Optionen bietet, seine Charaktere mit mehr als 20 einzigartigen Jobs zu gestalten. Das Spiel bietet zudem Updates für ein angenehmeres Spielerlebnis sowie zwei neue Minispiele, die die doppelte Maussteuerung auf Nintendo Switch 2 nutzen.

"Bravely Default Flying Fairy HD Remaster" erscheint für Nintendo Switch 2 direkt zur Veröffentlichung der Konsole.

Borderlands 4

In "Borderlands 4" erwarten euch wahnsinnige Gegner und fette Beute auf dem neuen, gefährlichen Planeten Kairos. Es gilt, zu einer unaufhaltsamen Macht zu werden, die sich mit einem umfangreichen Waffenarsenal durch alle Gegner schiesst. Die Spieler:innen können im Kampf ihren Skill-Ausdruck mit einer grossen Auswahl neuer Bewegungsfähigkeiten wie Gleiten, Ausweichen, Fixpunkt-Greifhaken und mehr flexen.

"Borderlands 4" erscheint 2025 für Nintendo Switch 2.*

Mehr Abenteuer warten in neuen und aktualisierten Titeln wie:

"Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4" : Zwei legendäre Spiele von Activision sind zurück – mit neuen Skatern und Skaterinnen, abgefahreneren Tricks, einem noch fetteren Soundtrack und, erstmals seit über einem Jahrzehnt, neuen Parks. Mit einem plattformübergreifenden Online-Mehrspielermodus6 können Fans den Spass aufs Neue erleben. "Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4" erscheint diesen Sommer für Nintendo Switch 2.

*"ELDEN RING Tarnished Edition"**: ELDEN RING ist ein preisgekröntes Action-Rollenspiel in einer düsteren Fantasy-Welt, das sich über 28 Millionen Mal verkauft hat. Es warten tückische Dungeons zum Erkunden und epische Bosskämpfe. "ELDEN RING Tarnished Edition", das 2025 für Nintendo Switch 2 erscheint, enthält das Basisspiel, die Erweiterung "SHADOW OF THE ERDTREE", neue Waffen, Gestaltungsskins für Sturmwind und mehr.

"Yakuza 0 Director’s Cut" : Yakuza 0 Director's Cut lässt die Spier:innen in die Dekadenz und die Gefahren von Japan im Jahr 1988 eintauchen. Die renommierte Ursprungsgeschichte in ihrer ultimativen Edition erscheint zuerst für Nintendo Switch 2. In diesem packenden Krimi-Drama kämpfen sich Spieler in den Rollen von Kazuma Kiryu und Goro Majima durch die Vergnügungsviertel von Tokio und Osaka. Der Director‘s Cut bietet Spieler über nie zuvor gesehene Zwischensequenzen tiefere Einblicke in die Hintergründe der Charaktere und andere Ereignisse und ausserdem den neuen Online-Mehrspieler-Modus "Red Light Raid". "Yakuza 0 Director's Cut" erscheint für Nintendo Switch 2 zur Konsolenveröffentlichung.

"Fortnite" : Ob man als letzter übrig bleiben möchte in Modi wie Battle Royale, Null Bauen, Reload und Fortnite OG, ob man in "LEGO Fortnite Abenteuer" erleben, in Rocket Racing ins Ziel jagen oder ein Konzert in Fortnite Festival erleben möchte – die Spieler haben die Wahl. Fortnite erscheint für Nintendo Switch 2 zur Konsolenveröffentlichung.

"Enter the Gungeon 2" : Mit "Enter the Gungeon 2" erleben Spieler den Nachfolger des kultigen Bullet-Dungeon-Crawlers. Mit einem neuen 3D-Grafikstil, neuen Waffen und neuen Tricks können Spieler nächstes Jahr auf Nintendo Switch 2 voll zuschlagen.

"Hitman World of Assassination – Signature Edition" : In "Hitman World of Assassination – Signature Edition" betreten die Spieler die Welt des ultimativen Killers. Sie können detailreiche Umgebungen erkunden und Missionen mithilfe von Verkleidungen und Schleichaktionen abschliessen. Hier wird das Beste aus "Hitman", "Hitman 2" und "Hitman 3" geboten, darunter die Hauptkampagne, Aufträge, Eskalationen und mehr. HITMAN World of Assassination – Signature Edition erscheint am selben Tag wie Nintendo Switch 2.

In "Project 007" schlüpft man in die Rolle von James Bond und verdient sich seinen Doppelnull-Rang. "Project 007" wird für Nintendo Switch 2 erscheinen und eine völlig neue Bond-Geschichte erzählen.

Und das ist noch nicht alles: Nintendo Switch 2 begrüsst "STARSEEKER: Astroneer Expeditions", "Daemon X Machina: Titanic Scion", "DELTARUNE", "Survival Kids", "Star Wars Outlaws", "Hollow Knight: Silksong" und mehr!