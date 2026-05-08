Nintendo erhöht Preise für Switch 2

Schlechte Nachrichten für alle, die bislang noch mit dem Kauf einer "Nintendo Switch 2" geliebäugelt haben: Nintendo hat offiziell bestätigt, dass die Hybrid-Konsole ab September 2026 teurer wird. Grund dafür seien laut Unternehmen „veränderte Marktbedingungen“ und steigende Produktionskosten.

In den USA steigt der Preis der Konsole ab dem 1. September von bislang 449,99 US-Dollar auf 499,99 US-Dollar. Auch Europa bleibt von der Preiserhöhung nicht verschont. Hierzulande soll der Preis von 469,99 Euro auf 499,99 Euro anwachsen. Kanada erhält ebenfalls eine Anpassung um rund 50 Dollar. Besonders drastisch fällt die Änderung in Japan aus, wo die Konsole bereits ab Ende Mai teurer wird.

Nintendo begründet die Entscheidung unter anderem mit steigenden Kosten für Speicherchips und der allgemeinen wirtschaftlichen Lage. Branchenbeobachter hatten bereits zuvor vermutet, dass Nintendo früher oder später auf die weltweiten Preissteigerungen reagieren müsse. Bereits Sony und Microsoft hatten ihre Konsolenpreise in den vergangenen Jahren mehrfach angepasst.

Trotz der Preisänderung bleibt die "Nintendo Switch 2" weiterhin ein grosser Erfolg für das Unternehmen. Laut aktuellen Geschäftszahlen konnte sich die Konsole bislang knapp 20 Millionen Mal verkaufen und übertraf damit den Marktstart der ursprünglichen Switch deutlich. Nintendo rechnet allerdings damit, dass sich die Verkaufszahlen im kommenden Geschäftsjahr etwas abschwächen könnten.