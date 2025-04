Nintendo Switch 2 erscheint am 5. Juni

Gemeinsam, wann und wo du willst mit neuen Spielmöglichkeiten und neuen Wegen, um Spieler miteinander zu verbinden, erscheint Nintendo Switch 2 am 5. Juni 2025 für CHF 496.90 oder CHF 509.90 im Bundle mit "Mario Kart World". Nintendo-Fans können die neu gestalteten Joy-Con 2-Controller entdecken, die in kompatiblen Spielen jetzt auch als Maus verwendet werden können und mit magnetischen Anschlüssen an der Konsole befestigt werden. Sie erleben die hohe Prozessorgeschwindigkeit der Konsole, die über einen grösseren Bildschirm mit intensiven Farben und klarer Darstellung verfügt. Mit Nintendo Switch 2 können sich die Spieler zudem mit Freundinnen, Freunden und Familie verbinden und auf überraschend neue Weisen gemeinsam spielen – und das sowohl mit Spielen für Nintendo Switch 2 als auch kompatiblen Spielen aus der bestehenden Nintendo Switch-Bibliothek.

"Nintendo Switch 2 ist der nächste Schritt im Bereich Videospiele für den Hausgebrauch, die man auch unterwegs spielen kann, basierend auf acht Jahren Spiel- und Entdeckungsgeschichte, die mit Nintendo Switch begann. Mit ihren neuen Funktionen, die die Möglichkeiten des Spielerlebens erweitern, bin ich überzeugt, dass Nintendo Switch 2 ein grosser Schritt nach vorne auf unserem Weg ist, ein Lächeln in die Gesichter aller zu zaubern, die Nintendo berühren."

Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa

Der Lieferumfang

Nintendo Switch 2-Konsole

Joy-Con 2-Controller (L + R)

Joy-Con 2-Halterung

Joy-Con 2-Handgelenksschlaufen

Nintendo Switch 2-Station

Ultra-High-Speed-HDMI-Kabel

Nintendo Switch 2-Netzteil

USB-C-Ladekabel

Mit dem Nintendo Switch 2 + "Mario Kart World"-Set (CHF 509.90 gemäss Nintendo) , das eine Konsole und einen Downloadcode für "Mario Kart World" enthält und ab dem Erscheinungstag von Nintendo Switch 2 am 5. Juni erhältlich ist, könn ihr sofort loslegen.

Die heutige Nintendo Direct-Präsentation enthielt eine breite Palette an Hardware-Details, Systemfunktionen und Spielen, die für Nintendo Switch 2 erscheinen werden, sowohl von Nintendo als auch von Nintendos Partnern.