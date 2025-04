Nintendo Switch 2: GameChat, grösserer Bildschirm und mehr

Mit der neuen Online-Funktion GameChat können Nintendo-Fans Spiele spielen und sich unterhalten, als wären sie im selben Raum – auch wenn sie kilometerweit voneinander entfernt sind. Ob man einen Sieg teilt oder einfach nur hallo sagt, GameChat vermittelt das Gefühl, also ob die Freundinnen und Freunde auf der ganzen Welt online mit auf der eigenen Couch sitzen würden. Sobald GameChat aktiviert ist, können Spieler jederzeit einen Chat mit Freundinnen und Freunden starten, indem sie den C-Knopf auf dem rechten Joy-Con 2-Controller drücken. Das in der Konsole integrierte Mikrofon kann für Voice-Chat während des Spiels mit bis zu 12 Personen an verschiedenen Orten verwendet werden. Bis zu vier Teilnehmer können sich den Bildschirm teilen. Wird eine kompatible USB-C-Kamera angeschlossen, wie z. B. die Nintendo Switch 2-Kamera (separat erhältlich), können sie auch einen Video-Chat führen und die Gesichter der anderen sehen, wenn sie beim Spielen jubeln, schreien oder lachen. Weitere Freundinnen und Freunde können dem Chat nur über Audio beitreten. Bis Ende März 2026 können alle GameChat erleben – eine Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft ist zunächst nicht erforderlich. Nach diesem Zeitpunkt wird eine Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft benötigt.

Wenn ihr eine GameChat-Sitzung beginnt, ladet ihr Personen aus eurer Freundesliste ein. Es gibt Sicherheitsfunktionen, die euch ein sicheres Chaterlebnis ermöglichen, wie zum Beispiel die Möglichkeit, eine Person während einer Chatsitzung zu melden. Darüber hinaus erkennt Nintendo die wichtige Rolle an, die Eltern und Erziehungsberechtigte bei der Online-Erfahrung ihrer Kinder spielen. Daher müssen Eltern oder Erziehungsberechtigte über die aktualisierte Version der Nintendo Switch-Altersbeschränkungen-App Kindern unter 16 Jahren die Nutzung von GameChat erlauben.

Eine Fülle an neuen Funktionen und Erlebnissen

Ein grosser Bildschirm mit intensiven Farben, der eine flüssige Wiedergabe ermöglicht

Nintendo Switch 2 besitzt einen grossen 7,9-Zoll-LCD-Bildschirm, der Full-HD-Auflösung in 1080p unterstützt und die gleiche Dicke wie der Bildschirm von Nintendo Switch hat. Auch unterwegs bietet Nintendo Switch 2 lebendige, detailreiche Spielerlebnisse und eine flüssige Grafik, die die Bewegungen der Charaktere und ihre vielseitige Mimik darstellt.

Joy-Con 2-Controller lassen sich mit einem 'Schnapp' an der Konsole befestigen

Joy-Con 2, die neu entwickelten Nintendo Switch 2-Controller, werden magnetisch an der Nintendo Switch 2-Konsole befestigt. Ausserdem können beide Joy-Con 2-Controller wie eine Maus bedient werden, indem man sie auf einer Oberfläche wie einem Tisch oder dem Oberschenkel gleiten lässt. Sie können auf vielfältige Weise verwendet werden, auch für Spiele, in denen man zielen muss.

Ein frei verstellbarer Aufsteller und ein neuer USB-C-Anschluss

Der Winkel des neuen stabilen Aufstellers auf der Rückseite der Nintendo Switch 2-Konsole kann frei eingestellt werden, damit die Spieler ihren bevorzugten Blickwinkel finden können. Während Nintendo Switch einen USB-C-Anschluss an der Unterseite der Konsole besitzt, verfügt Nintendo Switch 2 auch über einen Anschluss an der Oberseite, sodass die Spieler das mitgelieferte Netzteil zum Aufladen der Konsole verwenden können, während sie im Tisch-Modus spielen. Es ist auch möglich, eine kompatible USB-C-Kamera, wie die Nintendo Switch 2-Kamera (separat erhältlich), anzuschliessen, um Videochats über GameChat zu erleben.

Hohe Prozessorgeschwindigkeit und grafische Leistung

Nintendo Switch 2 verfügt über eine deutlich verbesserte CPU- und GPU-Leistung im Vergleich zur Nintendo Switch, was neues, visuell fortschrittlicheres Gameplay erlaubt. Es ermöglicht auch eine detailliertere Grafik und schnellere Ladezeiten.

Klare Klangqualität und räumlicher 3D-Sound

Auf Nintendo Switch 2 ist die Klangqualität natürlicher und klarer mit einer noch ausgewogeneren Klangpalette. Beim Spielen im Handheld- oder Tisch-Modus können die Spieler die Spiele mit einem noch realistischeren, dreidimensionalen Sound erleben.

Interner Speicherplatz von 256 GB

Der interne Speicher von Nintendo Switch 2, in dem digitale Spiele und Speicherdaten gespeichert werden, ist 256 GB gross, was der 8-fachen Speicherkapazität von Nintendo Switch entspricht. Für zusätzlichen Speicherplatz verwendet Nintendo Switch 2 ausschliesslich microSD Express-Karten, die schnellere Datenlesegeschwindigkeit als frühere microSD-Modelle aufweisen.

Nintendo Switch-Spiele sind auch auf Nintendo Switch 2 spielbar

Zusätzlich zu Spielen für Nintendo Switch 2 können kompatible Spiele, die ursprünglich für Nintendo Switch veröffentlicht wurden, auch auf Nintendo Switch 2 gespielt werden. Nintendo Switch-Titel werden eventuell nicht unterstützt oder sind nicht voll kompatibel mit Nintendo Switch 2. Nintendo Switch Joy-Con-Controller und Peripheriegeräte, wie der Nintendo Switch Pro Controller können auch auf Nintendo Switch 2 verwendet werden, indem sie drahtlos mit der Konsole verbunden werden. Weitere Informationen zur Kompatibilität mit Nintendo Switch-Spielen und -Zubehör sind auf der Nintendo-Website zu finden.

Die neue Nintendo Switch 2-Station

Durch Anschliessen der Nintendo Switch 2-Station an einen Fernseher können Nutzer Inhalte mit einer Auflösung von bis zu 4K und mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde ausgeben, wenn sie kompatible Spiele und einen kompatiblen Fernseher nutzen.

Mit GameShare können mehrere Personen einen Titel spielen

Mit GameShare, einer neuen Funktion von Nintendo Switch 2, können Spieler dasselbe Spiel mit anderen teilen und spielen, die das Spiel nicht besitzen. Wenn eine Person eine Nintendo Switch 2-Konsole und ein mit GameShare kompatibles Spiel besitzt, kann diese Person andere einladen, dasselbe Spiel vorübergehend gemeinsam über das lokale Spiel mit ihrer Nintendo Switch 2 oder Nintendo Switch-Konsole zu spielen. Zwischen den Nintendo Switch 2-Konsolen kann GameShare auch gemeinsam mit GameChat für das Online-Spiel verwendet werden, sodass die Spieler mit anderen chatten können, während sie alle denselben Titel spielen.

Virtuelle Softwarekarten erleichtern das Verwalten digitaler Spiele

Mit virtuellen Softwarekarten können die Spieler ihre gekauften digitalen Spiele verwalten, Spiele auf zwei verschiedenen Konsolen spielen oder sogar Spiele verleihen oder von anderen leihen. Das Menü der virtuellen Softwarekarten zeigt alle digitalen Spiele an, die mit dem Nintendo-Account der Nutzer gekauft wurden, und macht es einfach, auf die Spiele zuzugreifen und sie auf die Konsole zu laden. Sobald eine virtuelle Softwarekarte auf eine Konsole geladen ist, kann sie gespielt werden, auch wenn die Konsole nicht mit dem Internet verbunden ist – und andere Nutzer, die ebenfalls ein Profil auf der Konsole haben, können das Spiel ebenfalls spielen. Darüber hinaus können digitale Spiele in Form von virtuellen Softwarekarten über die lokale drahtlose Verbindung zwischen Mitgliedern derselben Nintendo-Account-Familiengruppe ver- und geliehen werden.

Nintendo Switch Online

Nintendo Switch Online wird auf Nintendo Switch 2 verfügbar sein. Auf Nintendo Switch 2 können Spieler mit einer Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft Funktionen wie GameChat zusammen mit den bestehenden Online-Funktionen nutzen. Für eine begrenzte Zeit können alle Nintendo Switch 2-Besitzer im Rahmen der GameChat Willkommensaktion, die bis zum 31. März 2026 gilt, ohne Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft GameChat nutzen. Nach diesem Zeitpunkt ist eine Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft erforderlich, um GameChat zu nutzen. Darüber hinaus wird für Nintendo Switch 2-Besitzer Nintendo GameCube – Nintendo Classics direkt zum Start der Konsole veröffentlicht. Spieler mit einer Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket-Mitgliedschaft und einer Nintendo Switch 2-Konsole können auf eine wachsende Sammlung von Nintendo GameCube-Spielen zugreifen, die eine klarere Bildqualität und höhere Auflösung als die Originalversionen bieten. Die Spieleklassiker, die bei der Veröffentlichung erhältlich sein werden, sind "F-ZERO GX", "The Legend of Zelda: The Wind Waker" und "SOULCALIBUR II". Zusammen mit den klassischen Spielen wird ein spezieller kabelloser Controller, der dem originalen Nintendo GameCube-Controller nachempfunden ist, für Inhaber einer kostenpflichtigen Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft zum Kauf3 erhältlich sein.

Vielzahl an Funktionen für Barrierefreiheit

Zusätzlich zu den bereits vorhandenen Funktionen für Barrierefreiheit auf Nintendo Switch, die eine breite Palette von Spielstilen unterstützen, bietet Nintendo Switch 2 eine Vielzahl neuer Optionen für Barrierefreiheit, darunter die Möglichkeit, die Schriftgrösse anzupassen, Bildschirmlesegeräte zu aktivieren und Sprache-zu-Text-Funktionen im GameChat.

Sicheres und geschütztes Spielerlebnis auf Nintendo Switch 2

Mit der Nintendo Switch-Altersbeschränkungen-App können Eltern das Spielen ihrer Kinder ganz einfach unterstützen, indem sie auf ihrem Smart-Gerät überprüfen, welche Art von Spielen ihre Kinder spielen, oder Grenzen für die tägliche Nutzungsdauer der Konsole festlegen. Was GameChat betrifft, so benötigen Kinder unter 16 Jahren die Zustimmung der Eltern oder eines Erziehungsberechtigten in der Nintendo Switch-Altersbeschränkungen-App, um einen Chat zu starten. So können Eltern und Erziehungsberechtigte den Chat ihrer Kinder sicher verwalten.