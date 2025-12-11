Nintendo Switch Online: Weiterer Gamecube-Klassiker erschienen

Nintendo hat überraschend einen weiteren Gamecube-Klassiker für Nintendo Switch Online veröffentlicht. Dabei kommen diesmal vor allem Fans von Wario auf ihre Kosten.

Demnach ist jetzt auch "Wario World" für Abonnenten von Nintendo Switch Online erschienen. In PAL-Gefilden wurde der Titel ursprünglich am 20. Juni 2003 exklusiv für den Gamecube veröffentlicht. Umsetzungen der spielerischen Mischung aus Jump & Run und Beat'em-Up für weitere Plattformen gibt es nicht.

Gleichzeitig zeigt man einen neuen Trailer zu "Wario World". Dieser stimmt uns über eine Minuten lang mit Gameplay auf den Titel ein.

Nintendo Switch Online ging am 18. September 2018 an den Start. Einzelne Gamecube-Titel sind seit dem Launch der Switch 2 für den Dienst verfügbar.