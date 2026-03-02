Nintendo Switch Online: Weiterer Gamecube-Klassiker in Aussicht

Nintendo hat den nÃ¤chsten Gamecube-Klassiker fÃ¼r Abonnenten von Nintendo Switch Online angekÃ¼ndigt. Diesmal kommen dabei vor allem PokÃ©mon-Fans voll auf ihre Kosten.

Demnach kÃ¶nnen sich Abonnenten von Nintendo Switch Online irgendwann in diesem Monat Ã¼ber "PokÃ©mon XD: Gale of Darkness" freuen. Ein genauer Releasetermin wird natÃ¼rlich noch bekanntgegeben. UrsprÃ¼nglich wurde das Rollenspiel hierzulande am 18. November 2005 fÃ¼r den Gamecube verÃ¶ffentlicht.

Schon jetzt stimmt uns ein Trailer etwas mehr als eine Minute lang auf "PokÃ©mon XD: Gale of Darkness" ein. Darin bekommen wir hauptsÃ¤chlich Gameplay zu sehen.

Nintendo Switch Online ging am 18. September 2018 an den Start. Das Expansion Pack folgte am 25. Oktober 2021.