Nintendo Switch Online: Weiterer Gamecube-Klassiker erschienen

Nintendo hat sein Nintendo Switch Online um einem weiteren Gamecube-Klassiker ergÃ¤nzt. Diesmal kommen dabei vor allem PokÃ©mon-Fans voll auf ihre Kosten.

So kÃ¶nnen sich Abonnenten von Nintendo Switch Online ab heute auch Ã¼ber "Pokemon XD: Gale of Darkness" freuen. In hiesigen Gefilden war der Teil der renommierten Reihe am 18. November 2005 exklusiv fÃ¼r Nintendos SpielewÃ¼rfel verÃ¶ffentlicht worden.

Gleichzeitig bekommen wir den Launchtrailer zu "Pokemon XD: Gale of Darkness" gezeigt. Dieser stimmt uns 50 Sekunden lang in erster Linie mit Gameplay, aber auch einigen Story-Sequenzen, auf den Titel ein.

Nintendo Switch Online ging am 18. September 2018 an den Start. Das Expansion Pack folgte am 25. Oktober 2021.