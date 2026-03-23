Switch 2: Kompatibilitäts-Updates für mehrere Spiele des Vorgängers

Nintendo schraubt weiter an der Abwärtskompatibilität der Switch 2. Jetzt wurden erneut diesbezügliche Updates für einige Titel des Vorgängers veröffentlicht.

Besagte Updates sorgen dafür, dass Fehlerbehebungen und Optimierungen bei einigen Switch-Titeln vorgenommen wurden. Folgende Spiele sollten von nun an auf dem Nachfolgermodell noch runter laufen.

A Hat In Time

Botany Manor

Dadish

DariusBurst: Another Chronicle EX+

Dariusburst SC Core + Taito/SEGA Pack

DOOM (2016)

Earnest Evans Collection

Final Fantasy XII: The Zodiac Age

Kirby's Return to Dream Land Deluxe

Limbo

Erst kürzlich hatte Nintendo mit dem System-Update für die Switch 2 ein höchst praktisches Feature für Titel der Switch ergänzt, nämlich eine Boost-Funktion. Diese sorgt dafür, dass Spiele bei mobiler Nutzung identisch zum TV-Modus laufen. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

Die Switch 2 wurde hierzulande am 5. Juni 2025 veröffentlicht.