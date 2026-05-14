Nintendo Switch Online: Mai-Update erschienen

Nintendo gibt bekannt, dass das Mai-Update für Nintendo Switch Online verfügbar ist. Dieses ergänzt fünf Spieleklassiker für den Virtual Boy.

So freuen wir uns diesmal über "V-Tetris", "Jack Bros.", "Space Invaders Virtual Collection", "Virtual Bowling" und "Vertical Force" für Nintendos erste VR-Hardware aus den Neunzigern. Bei dem bunten Genre-Mix sollte für jeden Spieler etwas dabei sein. Japaner bekommen übrigens noch "Virtual Fishing" obendrauf.

Das Spiele-Quintett wird uns zusätzlich mit einem Trailer schmackhaft gemacht. Darin zeigt man fast eineinhalb Minuten lang ausschliesslich Gameplaysequenzen aus den einzelnen Titeln.

Nintendo Switch Online ging am 18. September 2018 an den Start. Das Expansion Pack folgte am 25. Oktober 2021.