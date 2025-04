Switch 2: Maus-Funktionalität für Joy-Cons quasi bestätigt

Hundertprozentige Gewissheit werden wir wohl erst in ein paar Stunden haben, aber im Moment spricht alles dafür, dass die Joy-Cons der Switch 2 auch Maus-Funktionalität haben werden. Dies war ja bereits bei der Enthüllung der Konsole angedeutet worden.

Ein Teaser zur Switch 2 in der neuen Nintendo-Today-App zeigt nämlich, wie ein Joy-Con der Konsole im Stil einer PC-Maus auf den Bildschirm zeigt. Hierbei handelt es sich wiegesagt nicht um eine offizielle Bestätigung einer entsprechenden Funktion, aber doch um eine starke Andeutung.

Details zur Switch 2 werden heute ab 15 Uhr in einer etwa einstündigen Direct-Präsentation verraten. Wir sind gespannt, was der Mario-Konzern so alles enthüllt und werden natürlich darüber berichten.