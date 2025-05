Switch 2: Maus-Steuerung auch im Home-Menü möglich

Nintendo hat jetzt erklärt, dass die Maus-Steuerung der kommenden Switch 2 auch im Home-Menü der Konsole verwendet werden kann. Bisher war man davon ausgegangen, dass sie auf die Spiele beschränkt sein wird.

Besagte Information entnehmen wir der immer noch relativ neuen Nintendo-Today-App, in der dies auch mit einem kurzen Video erklärt wird. Demonstrationen mit "Metroid Prime 4: Beyond" oder dem dafür geradezu prädestinierten "Drag x Drive" hatte es ja dagegen bereits in der Vergangenheit gegeben. Man darf also gespannt sein, ob Nintendo auf den letzten Metern noch weitere Überraschungen bezüglich der kommenden Konsole in der Hinterhand hat.

Die Switch 2 erscheint am 5. Juni.