Diese Spiele wurden während der NIntendo Direct vom 9. Juni 2026 gezeigt:

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (2026)

Der Nintendo 64-Klassiker kehrt 2026 exklusiv auf Nintendo Switch 2 zurück.

Kingdom Hearths IV

Ein neuer Teil der Action-Rollenspiel-Reihe, entwickelt und herausgegeben von Square Enix. "Kindom Hearths IV" gewährt den Fans einen Blick auf einige der Charaktere, denen der Protagonist Sora in der geheimnisvollen Stadt Quadratum begegnen wird. Sora wird auch diesmal Königreiche bereisen, in denen neue Charaktere seinen Weg kreuzen und neue Mächte ein neues Kapitel für ihn aufschlagen.

*"Kingdom Hearths IV" wird zum Veröffentlichungsdatum für Nintendo Switch 2 erscheinen.*

Kingdom Hearths (Collection)

Langzeit-Fans wie auch Neulinge können in dieser Kollektion den Beginn des "Kingdom Hearths"-Abenteuers erleben. Gemeinsam mit Sora, Donald Duck und Goofy geht es auf die Reise durch die Welten von Disney und Pixar, um die Dunkelheit mit der Macht des Schlüsselschwerts zu besiegen. Dabei offenbaren sich die Geschichten der zauberhaften Charaktere, mit denen innige Freundschaften geschlossen werden. Die Kollektion enthält "Kingdom Hearths-HD 1.5+2.5 ReMIX-", "Kingdom Hearths HD 2.8 Final Chapter Prologue" und "Kingdom Hearths III + Re Mind" (DLC). "Kingdom Hearths Collection [I~III]" erscheint am 8. Oktober für Nintendo Switch 2.

Eine Demoversion von Kingdom Hearths III + Re Mind" (DLC) ist ab heute im Laufe des Tages im Nintendo eShop verfügbar.

Nintendo Switch Sports Resort

Mit "Nintendo Switch Sports Resort", einem neuen Titel der Reihe, der exklusiv für Nintendo Switch 2 erscheint, geht es zurück nach Wuhu Island. Nach der Erstellung eines Mii-Charakters oder Sportsmates können die Sportlerinnen und Sportler loslegen und in zwölf Sportarten die intuitive Bewegungssteuerung der Joy-Con 2-Controller auf vielfältige Weise nutzen – als Schläger, Bogen und sogar Lenker. Ob mit oder gegen Freunde und Familie oder auch allein: Neue sowie bekannte Sportarten wie Boxen, Tischtennis, Bogenschiessen, Tennis, Volleyball, Bowling, Basketball, Golf und Daumenringen bieten Bewegung und Spass. Selbst Freizeitaktivitäten wie Skateboarden (mit dem Maus-Modus der Joy-Con 2-Controller), Wasserscooter und Propellerflugzeug stehen zur Auswahl. Und beim Seilspringen kann sich jeder angemessen aufwärmen.

Die Spiele werden am 22. Oktober in "Nintendo Switch Sports Resort" für Nintendo Switch 2 eröffnet.

The Duskbloods

In diesem neuen Mehrspieler-Action-Abenteuer kämpfen die Spielerinnen und Spieler als Blutgeweihte gegen – und auch mit – bis zu sieben anderen Spielern und Spielerinnen wobei sie einzigartige Waffen und Fähigkeiten nutzen. Mit aus Blut gewonnenen Kräften, die den Charakter und dessen Kampfstil beeinflussen, gilt es, die eigene Menschlichkeit zu überwinden und um das begehrte Urblut zu wetteifern.

"The Duskbloods" erscheint 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2 und im Sommer 2026 findet ein geschlossener Netzwerktest statt.

Xenoblade Genesis

Ein Neuanfang für die "Xenoblade"-Reihe steht 2027 für Nintendo Switch 2 an.

Xenoblade Chronicles Definitive Edition - Nintendo Switch 2 Edition

Das erste von Kritikern gefeierte Spiel der "Xenoblade Chronicles"-Saga kann auf kompatiblen Fernsehgeräten mit 4K-Auflösung und im Handheld-Modus in Full-HD mit 60 Bildern pro Sekunde erlebt werden. "Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition" bietet eine Fülle neu hinzugefügter Elemente, wie ein turboschnelles Gefährt, das bequemes Reisen durch die ausgedehnten Gebiete des Spiels ermöglicht, neue Renn-Modi, bei denen spielinterne Belohnungen verdient werden können, neue Ausrüstungsdesigns und neu vertonte Harmoniegespräche. Zudem ist ein Upgrade Pack erhältlich für all diejenigen, die" Xenoblade Chronicles: Definitive Edition" für Nintendo Switch besitzen. Ausserdem wird es für "Xenoblade Chronicles 2" und "Xenoblade Chronicles 3" im Laufe des Jahres auch jeweils eine Nintendo Switch 2 Edition geben. Die digitale Version von Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition erscheint heute im Laufe des Tages. "Xenoblade Chronicles 2 – Nintendo Switch 2 Edition" erscheint am 30. Juli und "Xenoblade Chronicles 3 – Nintendo Switch 2 Edition" am 3. Dezember. Die entsprechenden physischen Versionen werden am 30. Juli, 1. Oktober und 3. Dezember erscheinen.

Pokémon Pokopia - Expansion Pass

Mit einem kostenlosen Update, das diesen August erscheint, wird das Pokémon Pokopia-Erlebnis fortgesetzt – und zwar unter Wasser. Die Spielerinnen und Spieler können dank der neuen Attacke Taucher den Meeresboden erkunden, Gras pflanzen, Gebäude errichten und gemeinsam mit Pokémon ihre eigene Stadt unter Wasser erschaffen. Ausserdem sind die kostenpflichtigen herunterladbaren Inhalte des "Pokémon Pokopia: Erweiterungspasses" auf dem Weg mit einem dreiteiligen Bundle neuer Zusatzinhalte. Teil 1 des "Pokémon Pokopia: Erweiterungspasses", "Blubbmeeria", wird diesen August erscheinen und lädt die Pokémon-Fans dazu ein, zu einer neuen Stadt unter Wasser zu tauchen, in der neue Möbel, Outfits und Pokémon-Freunde darauf warten, entdeckt zu werden.

Minecraft

Die Nacht überleben oder ein meisterhaftes Kunstwerk erschaffen – so lautet das Motto in diesem kultigen Sandbox-Spiel. Es darf nach Herzenslust einfach alles erbaut werden – der eigenen Vorstellungskraft sind keine Grenzen gesetzt. Die Baumeisterinnen und Baumeister können Mysterien aufdecken und sich Gegnern stellen in einer unendlichen Welt, die bei jedem Spielverlauf einzigartig ist. Die Nintendo Switch 2-Version enthält das Grafik-Update „Vibrant Visuals“, das verbesserte Grafikelemente bietet, und zudem das „Super Mario Mash-Up-Paket“, in dem eine Welt ganz im Mario-Stil erkundet werden kann. Dieses Paket enthält auch 15 Tracks und 40 Spieler-Skins im Design der Super Mario-Reihe. Wer die Nintendo Switch 2-Version kauft, kann auch seine Speicherdaten aus der Nintendo Switch-Version übertragen.

Es kann im lokalen Mehrspielermodus mit Freundinnen und Freunden gespielt werden oder plattformübergreifend online mit anderen, wenn "Minecraft" im Laufe dieses Jahres für Nintendo Switch 2 erscheint.

Orbitals

Mit Maki und Omura können sich Spieler zu zweit in ein intergalaktisches Koop-Abenteuer stürzen, das in einem Retro-Anime-Universum spielt. In diesem Exklusivtitel für Nintendo Switch 2 bilden zwei Spieler ein Team und müssen einer Sturmwand trotzen und sich den Gefahren stellen, die jenseits ihrer Heimat lauern. Das Spiel wurde als asymmetrisches Koop-Erlebnis für zwei entwickelt, die entweder lokal im Splitscreen-Modus oder online über GameShare gemeinsam spielen. Clevere Teamarbeit und klare Kommunikation werden hier belohnt.

"Orbitals erscheint am 3. September exklusiv für Nintendo Switch 2.

Onimusha: Way of the Sword

In diesem Action-Spiel geht es um dynamischen Schwertkampf und die Erkundung eines düsteren Fantasy-Kyotos, das von Invasoren überrannt wurde, die nicht von dieser Welt stammen. Als Miyamoto Musashi, einem unerschrockenen jungen Samurai, dessen Legende der japanischen Geschichte entspringt, greifen die Spielerinnen und Spieler zum Schwert und drängen die monströsen Genma zurück in die Unterwelt. Die beeindruckende Schwertkampf-Choreographie kann dank der Bewegungssteuerung der Joy-Con 2-Controller sogar noch intensiver erlebt werden.

*"Onimusha: Way of the Sword" erscheint am 25. September für Nintendo Switch 2.*

Fire Emblem Fortune's Weave

In diesem brandneuen Titel der "Fire Emblem"-Reihe, der exklusiv für Nintendo Switch 2 erscheint, werden die Heroenspiele eröffnet. Die Spieler entdecken eine in sich verwobene Geschichte über Stärke und Stahl sowie vier neue Helden: Cai, ein junger Bursche, der seinen Vater aus dem Kerker befreien möchte; Dietrich, ein Schwertkämpfer immer auf der Suche nach einem stärkeren Gegner; Theodora, eine Königin, die danach strebt, den lang gehegten Traum ihrer Heimat zu erfüllen; und Leda, eine Musikantin, die nur eines im Sinn hat: Rache. Zwischen den Kämpfen der Heroenspiele können die Spielerinnen und Spieler die Hauptstadt Dagsion erkunden, auf dem Übungsplatz neue Techniken erlernen, Allianzen schmieden, um neue Mitstreiter zu rekrutieren, und ausserhalb der Mauern Dagsions reisen, um zusätzliche Erfahrung zu sammeln. *Der Kampf ruft, wenn Fire Emblem: Fortune’s Weave und die Sonderausgabe" Fire Emblem: Fortune's Weave – Dagdanische Edition" mitsamt Steelbook-Hülle, Artwork-Karten der Charaktere, einem Poster der Karte von Dagda und einem Artwork-Buch am 17. September für Nintendo Switch 2 erscheint.*

DK Challenge

Bald startet mit Nintendo Switch Online die "DK Challenge" auf Nintendo Switch 2 – ein einzigartiges, zeitlich begrenztes Event, das Donkey Kong feiert und alles, was mit ihm zu tun hat. Vom 10. Juni bis zum 1. September stellen sich die Spieler verschiedenen Herausforderungen aus bestimmten Donkey Kong-Spielen, die für NES, Super NES und Game Boy erschienen und bei Nintendo Classics verfügbar sind. Wer sie erfolgreich abschliesst, kann digitale Herausforderungskarten verdienen. Und wer "Donkey Kong Bananza" besitzt, kann sich an weitere Herausforderungen wagen.

Donkey Kong Bananza

Dem kostenpflichtigen DLC "Donkey Kong Bananza: DK-Insel & Smaragdrausch" werden neue, zeitlich begrenzte Inhalte hinzugefügt – und zwar zu Super Mario Bros. Das Event findet in vier Wellen statt und die erste startet noch heute. Alle, die das Hauptspiel durchgespielt und den DLC gekauft haben, können während der Teilnahme am Event neue Outfits für Donkey Kong und Pauline im Stil von Mario und Luigi, sowie ?- Blöcke, Superpilze ergattern und mehr erleben.

Deltarune Chapter 5

Ein witziges und mitreissendes neues Abenteuer des Schöpfers von Untertale – "Deltarune Chapter 5" lädt zum neuesten Kapitel von Undertales Parallelgeschichte ein. In actiongeladenen Kämpfen werden die Gegner bekämpft oder verschont, während die Spieler an der Seite eines liebenswerten Teams aus neuen und bekannten Charakteren eine mysteriöse Welt erkunden. Neue Abenteuer erblühen und laden ein, in die Dunkelheit einzutauchen.

"Deltarune Chapter 5" erscheint als ein kostenloses Update zu Deltarune am 24. Juni für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch.

Dragon Quest Monsters: The WIthered Worlds (Dragon Quest Monsters: Die welkende Welt)

Im neuesten Teil der "Dragon Quest Monsters"-Reihe können die Spieler eine komplette Welt unvergesslicher Kreaturen entdecken, auskundschaften und trainieren. Vom altbekannten Schleim bis hin zu brandneuen Gesellen steckt in jedem Monster das Potenzial, ein Teammitglied und Gefährte zu werden. Durch das charakteristische Synthese-System können die Abenteurer Monster kombinieren und vollkommen neue Gefährten kreieren, was ein hohes Mass an individueller Gestaltung und strategischer Tiefe im Kampf ermöglicht. Mit hunderten von Monstern, die es zu entdecken gibt, kann sich jeder darauf freuen, sein nächstes Lieblingsmonster zu finden.

"Dragon Quest Monsters: Die welkende Welt" erscheint sowohl für Nintendo Switch 2 als auch Nintendo Switch am 3. Dezember.

Dragons Dogma 2: Dark Arisen

Diese erweiterte Version von "Dragon’s Dogma 2" für Einzelspielerinnen und Einzelspieler führt in ein Action-Fantasy-RPG, in dem der Drache zu schlagen ist, der das Herz der Hauptfigur gestohlen hat. Der bzw. die Erweckte muss angriffslustige Barbaren, legendäre Feinde und gigantische Monster bezwingen, von denen alle ganz bestimmte Strategien und Techniken erfordern. Verschiedene Berufungen und Waffen stehen zur Auswahl für die Reise durch die Lande in Begleitung von Vasallen – Gefährten aus einer anderen Welt –, die auf der Mission zur Seite stehen. Neu in dieser Version ist das Land von Norgan, eine farblose und eisige Region mit seltenen und mächtigen Beutestücken, die beim Erkunden entdeckt oder wilden Monstern fernab aller Vorstellungskraft abgerungen werden können. "Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen" startet am 9. Oktober ins Abenteuer auf Nintendo Switch 2.

Rhythm Heaven Groove

Bei einer bunten Sammlung von Spielen sind Beat und Groove das A und O, denn hier sind Rhythmus- und Taktgefühl gefordert. In den neuen Rhythmusspielen müssen die Spielerinnen und Spieler die Knöpfe passend zum Takt drücken: über 80 Rhythmusspiele für das Einzelspiel und über 30 für kooperative oder kompetitive Spiele im Mehrspielermodus3. Es gilt, fliegendes Gemüse zu fangen, Obst mit dem Bizeps hüpfen zu lassen, einen Vorschlaghammer zu schwingen und weitere Aktivitäten zu bestreiten – alles schwungvoll im Takt. Bis zu vier Freundinnen und Freunde können sich rund um eine Konsole versammeln und Pfeile zerteilen, Haare von Zwiebeln zupfen und mehr. Es gibt auch einen freischaltbaren Modus namens „Beatspell“, in dem mit der magischen Macht des Rhythmus magische Zauber gesprochen werden, um Monster zu besiegen. Mit brandneuen Ohrwürmern, die auch Stücke des bekannten japanischen Musikers Tsunku♂ umfassen, erwartet Spieler mit Musik im Blut eine schwungvolle Erfahrung. *"Rhythm Paradise Groove" gibt ab 2. Juli den Takt an auf Nintendo Switch und ist auch spielbar auf Nintendo Switch 2.

Splatoon Raiders

Bei diesem neuen Einzelspieler-fokussiertem "Splatoon"-Abenteuer steht die Suche nach Schätzen im Vordergrund, die auf den mysteriösen Spiralit-Inseln zu finden sind. Mit von der Partie ist das schmissige Musiktrio Surimi Syndicate. Die Spielerinnen und Spieler können selbst entscheiden, wie sie aussehen wollen, und welche Waffen und Gimmicks am besten zu ihrem Spielstil passen. Beim Kämpfen gegen die Salmoniden wird das eigene Level erhöht – und damit die Stärke. Ausserdem ist bei den Beutezügen stets ein Mitglied von Surimi Syndicate helfend dabei in einem äusserst praktischen Erkundungs-Robo. Ab dem 23. Juni sind täglich offizielle Comics zu lesen, exklusiv auf der Smart-Geräte-App Nintendo Today!. Darüber hinaus wird in "Splatoon 3" vom 11. Juli, 2:00 Uhr, bis zum 13. Juli, 2:00 Uhr ein Splatfest rund um "Splatoon Raiders" stattfinden. Zeitgleich mit dem Spiel werden zudem neue Joy-Con 2-Controller mit Farben im Surimi Syndicate-Design veröffentlicht.

"Splatoon Raiders" ist sowohl für eingeschworene Inklinge als auch für Neulinge ein spritziger Spass und erscheint am 23. Juli für Nintendo Switch 2.

Star Fox

Diese cineastische Neufassung des Nintendo 64-Spiels Lylat Wars bietet neu überarbeitete Charakterdesigns, einen frischen Look für jedes Level, detaillierte Zwischensequenzen, vollständig vertonte Dialoge und einen mitreissenden orchestralen Soundtrack. Das Spiel unterstützt auch den Maus-Modus der Joy-Con 2-Controller sowie eine brandneue GameChat-Funktion, mit der die Spielerinnen und Spieler als einer ihrer Lieblingscharaktere aus dem Star-Fox-Universum ins Cockpit steigen können. Neben der klassischen Action werden auch neue Modi geboten – einschliesslich Online-Mehrspielermodus.

"Star Fox" erscheint am 25. Juni für Nintendo Switch 2. Eine kostenlose Demo, die im Laufe des Tages im Nintendo eShop erhältlich sein wird, bietet einen kleinen Vorgeschmack.

Big Walk

Von den Schöpfern von Untitled Goose Game kommt "Big Walk", ein kooperatives Mehrspieler-Abenteuer über Teamwork - und Tratschen! Eine friedliche und bezaubernde Welt voller Herausforderungen, Rätsel und Entdeckungen kann nach Herzenslust mit Freundinnen und Freunden2 erkundet werden. Zusammenarbeit und Kommunikation sind allerdings der entscheidende Schlüssel zum Erfolg – und falls es jemandem mal die Sprache verschlägt, finden sich bestimmt fantasievolle Wege, um gemeinsam zu kommunizieren. Die Spielerkönnen in ihrem ganz eigenen Tempo die Welt erkunden, eine entspannte Zeit verbringen und einfach mit Freundinnen und Freunden abhängen.

*"Big Walk" erscheint am 4. August für Nintendo Switch 2.

Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition

Der neueste Teil der Action-Reihe kämpft sich auf Nintendo Switch 2 und bietet eine Reihe herunterladbarer Inhalte. Das Spiel lässt die Spielerinnen und Spieler kopfüber eintauchen in seine charakteristische Mischung aus packender Action und abgefahrenen Helden – einschliesslich Dantes langjährigem Rivalen und Fan-Liebling Vergil als spielbarem Charakter. Eine gelungene Kombination aus Rasanz und opulenter Grafik in 60 FPS, sowohl im TV- als auch im Handheld-Modus.

"Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition" erscheint am 23. Juni für Nintendo Switch 2.

Resonance

Dieses brandneue "Final Fantasy"-Abenteuer in HD-2D ist das erste HD-2D-Spiel der Saga und bietet jene rundenbasierten Kämpfe, für die diese Reihe einst bekannt war. Neben dem strategischen Kampfsystem können sich die Spieler auf eine mitreissende Geschichte und Zwischensequenzen, vertonte Charaktere und die Möglichkeit, die Oberwelt auf einem Chocobo und sogar auf einem Luftschiff zu bereisen, freuen. Mit rekrutierbaren „Visionen“ in Form klassischer Charaktere wie Cloud, Terra und Clive, die Kämpfen beitreten und spezielle Aktionen ausführen, erwartet sie zudem eine Hommage an alle Spiele der "Final Fantasy"-Reihe.

"Final Fantasy Resonance" erscheint am 22. Oktober für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch.

Jujutsu Kaisen Rumble: Survivaton

Von den Entwicklern von "Vampire Survivors" stammt ein Survivors-Royale-Actionspiel, das in der Welt der bekannten -Anime-Serie spielt. Die Spielerinnen und Spieler bekämpfen Welle um Welle von verfluchten Geistern, während sie gegen bis zu sieben Rivalen in rasanten Online-Mehrspieler-Matches antreten. Zur Auswahl stehen mehr als 20 spielbare Charaktere aus dem "Jujutsu Kaisen"-Universum. Die Kämpfe werden mit einer intuitiven, bewegungsbasierten Steuerung mit automatischen Angriffen bestritten, bei denen der Erfolg von strategischer Positionierung und dem richtigen Timing abhängt. Das Besiegen von Gegnern bringt Punkte ein – und alle 100 Punkte werden spielverändernde Regel-Zusätze freigeschaltet. Wer um die Bestplatzierung in den dynamischen Ranglisten ringt, muss sich also ordentlich ins Zeug legen. Das Ganze gipfelt in einem finalen Duell zwischen den beiden Bestplatzierten. "Jujutsu Kaisen Rumble: Survivaton" macht sich 2026 bereit für den Kampf auf Nintendo Switch 2.

Pikuniku 2

Das bizarre 3D-Erkundungs-Rätselabenteuer verspricht ein Erlebnis voller Spass und Witz. Die Spielerinnen und Spieler wandern, lösen Rätsel und plaudern sich durch eine bezaubernde und bunte Welt – in der allerdings nicht alles so fröhlich ist, wie es den Anschein hat. Auf ihrem Weg treffen sie viele kuriose Leute, die alle eine Geschichte zu erzählen haben. Ihre grossartigen Erzählungen handeln von flüsterndem Riesenobst, gemeingefährlichen Roboterfröschen und einer übermächtigen Kartoffel.

"Pikuniku 2" erscheint 2027 für Nintendo Switch 2.

Rayman Legends: Retold

Als kühne Neuadaption des beliebten Platformers bietet "Rayman Legends Retold" ein Füllhorn an neuen Inhalten und erzählerischen Wendungen. Diese neue Version fügt hinreissende 3D-Grafik hinzu sowie eine mitreissende neue Geschichte, die in ein geheimnisvolles sechstes Reich und zu einem Schurken führt. Mit vertonten Zwischensequenzen, einem erweiterten Soundtrack und neuen Gameplay-Elementen können die Spieler allein oder mit bis zu drei anderen im Koop-Modus durch rasante Action springen, schlagen und gleiten. Ausserdem können sie eine überarbeitete Version des Kung Fuss-Mehrspielermodus mit GameShare lokal und online spielen und vieles mehr. "Rayman Legends Retold" erscheint am 1. Oktober für Nintendo Switch 2.

Ninjala 2: The Uncharted Planet

Die Ninja-Kaugummi-Action von Ninjala ist zurück, jetzt zum allerersten Mal für diese Reihe mit offener Welt. Dieses Spiel stellt das erste Kapitel einer zweiteiligen Saga dar, in der der Protagonist, nachdem er ein verbotenes Siegel zerbrach, in eine unbekannte Welt katapultiert wird. Die Spieler:innen erkunden weite Landschaften auf der Suche nach einem Weg zurück zur Erde. Sie meistern verschiedene Ninja-Kaugummi-Aktionen wie Kaugummi-Sprint, Kaugummi-Blase und einen neuen Kaugummi-Haken, um über den Planeten zu rasen, und erzielen aufregende „IPPON Siege“ gegen Gegner mit Waffen wie Katanas, Hämmern und Raketen. Bis zu vier Spieler können sich im Koop-Modus versuchen und lokal3 oder online2 furchterregende Riesengegner bekämpfen.

"Ninjala 2: The Uncharted Planet" erscheint im Frühjahr 2027 exklusiv für Nintendo Switch 2.

Lies of P: Complete Edition

In diesem Soulslike-Spiel, das für Nintendo Switch 2 optimiert wurde, steht den Spieler die komplette Reise von Geppettos Puppe offen. In dieser Geschichte sind sie in einem Netz aus Lügen gefangen, inmitten einer Welt voller unvorstellbarer Monster und nicht sehr vertrauenswürdiger Figuren. Ihre eigene Menschlichkeit hängt von den Entscheidungen ab, die sie auf ihrer Reise treffen – und Entscheidungen aus der Vergangenheit wirken sich auf die Gegenwart aus. Egal, ob sie eine verzweifelte Seele trösten oder an der Seite der Legendären Stalkerin Rache üben, jede Handlung prägt die Geschichte und führt zu mehreren einzigartigen Enden, die die Zukunft der Reihe bestimmen. Die Sammlung umfasst neben dem Basis-Spiel auch die eindringliche Prequel-Erweiterung "Lies of P: Overture" in einem Paket. "Lies of P: Complete Edition" erscheint in Europa am 5. August für Nintendo Switch 2.

One Piece: Grand Gourmet

Die Segel werden gesetzt für ein neues kulinarisches Abenteuer in ONE PIECE: Grand Gourmet, einer lässigen Restaurant-Management-Simulation, die in der Welt der ONE PIECE-Serie spielt. Feinschmeckerinnen und Feinschmecker beginnen mit einem winzigen schwimmenden Schiff und arbeiten mit den Strohhüten zusammen, um neue Gerichte zu kochen, Zutaten zu sammeln und ihr Restaurant zum grössten Restaurant der Weltmeere zu machen. Mithilfe der Teufelsfrucht-Kräfte und der Joy-Con 2-Maus-Steuerung können sie Gerichte kreieren, die sowohl beliebte Helden als auch berüchtigte Piraten wiederkommen lassen und unerwartete Interaktionen schaffen, die im Anime oder Manga nicht vorkommen. Mit mehr als 400 Charakteren aus der ONE PIECE-Serie bringt jedes Menü neue Überraschungen und schöne Momente für die Fans. *"One Piece: Grand Gourmet" wird am 23. Oktober auf Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch serviert.*

Hello Kitty Party Land



In diesem zugänglichen Partyspiel treten die Spieler an der Seite der kultigen Sanrio-Charaktere an – entweder allein oder gemeinsam lokal3 und online2. Hello Kitty Party Land bietet einen bezaubernden Mix aus Minispielen, persönlicher Gestaltbarkeit und einem Spielverlauf wie bei einem Brettspiel. Mit dabei sind mehr als 140 Sanrio-Charaktere, und von diesen sind 16 der Fan-Favoriten bei einer grossen Vielfalt an Aktivitäten als Spielgefährten verfügbar.

"Hello Kitty Party Land" erscheint am 29. Oktober exklusiv für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch.

Hello Kitty Party Land



Die grandiose 2D-Action-RPG-Reihe kehrt zurück: mit temporeicher Schwertkampf-Action und vor dem Hintergrund einer mystischen japanischen Welt. Zunächst wird einer von sechs Protagonisten ausgewählt, dann dürfen sich die Spieler ihren Weg durch eine atemberaubende Landschaft, die ganz japanischen Traditionen nachempfunden ist, schneiden und schnetzeln. Das Spiel bietet eine neu hinzugefügte englische Sprachausgabe, neue Spielmodi, beeindruckende 4K4-Zeichnungen, neu überarbeitete Lokalisation, erweiterte Sprachunterstützung und mehr.

*"Muramasa: Revenant Blades" erscheint Anfang 2027 sowohl für Nintendo Switch 2 als auch Nintendo Switch.

Metaphore Re-Fantazio

In dieser nächsten Entwicklungsstufe des Fantasy-Rollenspiels ruft das Thronturnier alle Kandidatinnen und Kandidaten auf, für die Zukunft zu kämpfen. Es gilt dem Schicksal zu trotzen, sich seinen Ängsten zu stellen und magische „Archetyp“-Kräfte zu erwecken, die im Inneren schlummern. Die Spieler verbünden sich mit einer faszinierenden Gruppe von Charakteren und begeben sich auf eine fesselnde Reise, die ausgiebige Erkundungen, einzigartige Kampfsysteme mit einer Mischung aus dynamischen rundenbasierten und Echtzeitkämpfen und vieles mehr bietet.

"Metaphor: ReFantazio" erscheint am 12. November für Nintendo Switch 2.

Stellar Blade

Die Spielerinnen und Spieler schlüpfen in die Rolle von EVE, einer Elitekriegerin, die ausgesandt wurde, die Erde aus den Klauen geheimnisvoller Mächte zurückzuerobern. Dabei erleben sie intensive Kämpfe und eine verschlungene Handlung, während sie die Geheimnisse des Untergangs der Erde in einer fesselnden Sci-Fi-Welt aufdecken. Mit einer Mischung aus filmischer Erzählung und Gameplay bietet dieser Titel eine tiefgreifende Charakterentwicklung mit anpassbaren Fertigkeiten, Ausrüstungsgegenständen und Kampfausrüstungen, die bei epischen Bosskämpfen unabdingbar sind. Darüber hinaus können die Spieler die Joy-Con 2-Bewegungssteuerung für Aktionen nutzen, was eine zusätzliche Ebene der Immersion für Momente abseits des Kampfes darstellt.

"Stellar Blade" erscheint 2026 für Nintendo Switch 2.

Runescape: Dragonwilds

In diesem Survival-Bastel-Abenteuer in einer offenen Welt erkunden die Abenteurerinnen und Abenteurer die Mysterien von Ashenfall zwischen den Ruinen vergangener Zivilisationen. Sie stellen Ausrüstung her, kämpfen ums Überleben und verbessern ihre Fähigkeiten, die mächtige neue Zaubersprüche freischalten. Mit zunehmender Macht können sie in neue Regionen vordringen, eine vielfältige Welt erkunden und Ashenfall um sich herum gestalten, indem sie ihre Zuflucht bauen, ihre Farm kultivieren und ihr Zuhause individuell gestalten. Die Spieler können sich über GameChat mit ihren Freundinnen und Freunden verbinden, um zu viert Abenteuer zu erleben und gemeinsam ihre Legenden zu schmieden. Nur wenn es ihnen gelingt, zu überleben und uralte Geheimnisse aufzudecken, können sie hoffen, die grausame Drachenkönigin Kuldra herausfordern zu dürfen.

"RuneScape: Dragonwilds" erscheint am 15. September für Nintendo Switch 2.

Lords of the Fallen II



In diesem packenden, düsteren Fantasy-Action-Rollenspiel führt die Reise durch ein weites, vom Krieg zerrüttetes Königreich, das von innen heraus zerfällt, während die Reiche der Lebenden und der Toten zu einem verschmelzen. Als Träger der Umbral-Laterne besitzen die Spieler die Fertigkeit, zwischen den Reichen der Lebenden und der Toten zu wechseln, von denen jedes seine eigenen Wege, Schätze und albtraumhafte Kreaturen bietet. In mondbeschienenen Zitadellen bis hin zu von der Zeit verwüsteten Tempeln sollte jeder Schritt wohlüberlegt sein, denn es könnte der letzte sein. Ob mit Stahl oder Magie, Nah- oder Fernkampf, die Spieler können mit zahllosen Builds experimentieren, um jeden der einzigartigen Feinde zu überwinden, bevor sie die Arena bei seiner Hinrichtung in Blut tränken. *Das Abenteuer beginnt, wenn "Lords of the Fallen II" diesen Herbst für Nintendo Switch 2 erscheint.*

Muramasa: Revenant Blades

Partner Spotlight Sizzle Reel

Zusätzlich zu den oben aufgeführten Spielen zeigte die Präsentation eine Montage weiterer Titel, die für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch erscheinen werden: