Nintendo Direct angekündigt

Nintendo hat soeben eine neue Direct-Episode angekündigt. Wir haben sämtliche Informationen, die bisher dazu bekannt sind, für euch zusammengestellt.

Besagte Direct-Folge kann demnach schon morgen ab 16 Uhr auf den üblichen Kanälen verfolgt werden. Der Umfang wird etwa 50 Minuten betragen, aber über konkrete Titel wurde bisher nichts gesagt. Allerdings halten sich bereits länger hartnäckig Gerüchte über ein Remake von "The Legend of Zelda: Ocarina of Time" und Informationen zu einem neuen 3D-Mario-Titel. Warten wir am besten einfach mal ab und lassen uns überraschen.

Was würdet ihr gerne bei der morgigen Ausgabe von Nintendo Direct zu sehen bekommen?