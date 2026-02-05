Nintendo Direct vom 5. Februar 2026

Die neue Nintendo Direct: Partner Showcase-Präsentation stellt eine vielfältige Auswahl an Spielen vor, darunter Spieleklassiker in überarbeiteter Form, grosse Abenteuer, die erstmals auf Nintendo Switch 2 erlebt werden können, sowie brandneue Titel, die für Nintendo Switch 2 und für Nintendo Switch erscheinen.

Zu den Highlights der Präsentation zählten Spielereihen von Bethesda Game Studios und MachineGames, die ihr Debüt auf Nintendo Switch 2 geben: In "Indiana Jones und der Grosse Kreis" begibt sich der legendäre Archäologe auf seine nächste Reise, "Fallout 4: Anniversary Edition" lässt euch das vollständige Abenteuer im Ödland erleben und "The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered" präsentiert das berühmte Rollenspiel mit überarbeiteter Grafik und verbesserten Gameplay-Elementen.

"Es war ein unglaubliches Erlebnis für uns, auf der ursprünglichen [Nintendo] Switch mit Nintendo zu arbeiten. Es war einfach so eine tolle Konsole und bot eine ganz persönliche Spielerfahrung. Wir freuen uns sehr, eine Reihe unserer Franchises endlich erstmals auf eine Nintendo-Konsole zu bringen."

Todd Howard, Studio-Leiter und Creative Director von Bethesda Softworks

Fallout 4 Anniversery Edition

Ein Jahrzehnt ist vergangen, seit dieses Abenteuer rund um Überleben und Entscheidungsfreiheit erstmals erschienen ist. In "Fallout 4: Anniversary Edition" schlüpft ihr in die Rolle eines Vault-Bewohners bzw. einer Vault-Bewohnerin. Ihre Aufgabe: dem Ödland und den Überresten der Zivilisation neue Form zu verleihen. Dazu bereisen sie eine weitläufige offene Welt, entdecken Hunderte von Schauplätzen, Charakteren und Missionen und treffen Entscheidungen, die weitreichende Konsequenzen nach sich ziehen. Diese neue Spieledition erweitert das Abenteuer zudem um sechs offizielle Erweiterungen sowie mehr als 150 Creation-Club-Items.

Bald schon könnt ihr eure Pip Boys anlegen, denn die digitale Ausgabe von "Fallout 4: Anniversary Edition" erscheint am 24. Februar für Nintendo Switch 2. Die physische Version folgt am 28. April.

Indiana Jones und der Grosse Kreis

Das Abenteuer ruft – Indiana Jones steht bereit. Der legendäre Schatzjäger begibt sich auf eine neue Reise, die im Jahr 1937 zwischen den Ereignissen von "Indiana Jones: Jäger des verlorenen Schatzes" und "Indiana Jones und der letzte Kreuzzug" spielt. Von den Hörsälen des Marshall College bis zu den versunkenen Tempeln von Sukhotai reist Indy um die gesamte Welt, um die Geheimnisse des "Grossen Kreises" zu ergründen. Doch mit diesem Ziel ist er nicht allein: Finstere Mächte haben es auf den "Grossen Kreis" abgesehen. Um sie aufzuhalten, muss Indy sich nicht nur auf seine getreue Peitsche, sondern auch auf seinen scharfen Verstand verlassen.

"Indiana Jones und der Grosse Kreis" schwingt sich am 12. Mai in digitaler und physischer Ausgabe auf Nintendo Switch 2.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

Das Open-World-Rollenspiel kehrt mit verbesserter Grafik und überarbeiteten Spielelementen zurück. Altgediente Abenteurer wie auch solche, die die weiten Landschaften Cyrodiils zum ersten Mal erkunden, können das "Game of the Year" 2006 nun in modernisierter Form erleben. Das Spiel wurde von Grund auf neu erschaffen, von Charakteren und Waffen bis hin zu Käsescheiben und Kuchen, und bietet neben neuer Grafik auch bessere Leistung. Spieler können dabei nicht nur in das Hauptspiel, sondern auch in die zuvor erschienenen Story-Erweiterungen "Schauderinseln" und "Ritter der Neun" eintauchen.

Alle Wege führen in das Reich des Vergessens, wenn "The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered" 2026 in digitaler und physischer Ausgabe für Nintendo Switch 2 erscheint.

Tokyo Scramble

In der Untergrundwelt tief unter Tokio beginnt ein Überlebenskampf, in dem blitzschnell getroffene Entscheidungen den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten können. In der Rolle der Protagonistin Anne, die in einem unterirdischen Höhlennetzwerk zu sich kommt, müssen Spieler den dinosaurierartigen Zinos entkommen. Um dieser prähistorischen Welt zu entfliehen, sind Heimlichkeit, Strategie, schnelle Entscheidungen und eiserne Entschlossenheit gefragt. Über GameShare können bis zu vier Spieler lokal oder online per GameChat zusammenarbeiten, um Anne zur Flucht zu verhelfen.

"Tokyo Scramble" erscheint am 11. Februar exklusiv für Nintendo Switch 2.

Resident Evil Requiem

Eine neue Ära des Survival-Horror-Genres beginnt im neuen Teil der berühmten Spielereihe. In den Rollen von FBI-Analytikerin Grace Ashcroft und dem legendären Agenten Leon S. Kennedy erwartet die Spieler ein Spielerlebnis, das ihnen kalte Schauer über den Rücken jagen wird. Beide Protagonisten bieten individuelle Spielmechaniken und Handlungen, die sich im Laufe des Spiels kreuzen werden. Dabei haben Spieler die Wahl zwischen Ego- und Third-Person-Perspektive sowie mehreren Schwierigkeitsstufen. Am selben Tag wird zudem der Nintendo Switch 2 Pro Controller – Resident Evil Requiem-Edition veröffentlicht. Ausserdem erscheinen mit Figuren für Grace und Leon erstmals amiibo für Resident Evil. Beide amiibo-Figuren sind ab Sommer erhältlich.

"Resident Evil Requiem" erscheint am 27. Februar für Nintendo Switch 2.

Pragmata

Ein brandneues Science-Fiction-Action-Adventure von Capcom wartet darauf, erkundet zu werden. Wir befinden uns in der nahen Zukunft. Der Raumfahrer Hugh Williams und die Androidin Diana müssen einer Forschungsstation auf dem Mond entfliehen und einen Weg zurück zur Erde finden. Beide Protagonisten werden gleichzeitig gesteuert: Diana setzt ihre einzigartigen Fähigkeiten ein, um die Panzerung ihrer Gegner zu hacken, und gibt Hugh so die Gelegenheit, ihre Feinde mit seinem vielfältigen Waffenarsenal ausser Gefecht zu setzen.

"Pragmata" erscheint am 24. April für Nintendo Switch 2. Am selben Tag erscheint auch eine amiibo-Figur von Diana, über die Spieler Items im Spiel erhalten können. Einen Vorgeschmack auf das einzigartige Action-Gameplay bietet eine spielbare Demoversion, die im Laufe des Tages im Nintendo eShop verfügbar sein wird.

Orbitals

"Orbitals" ist ein intergalaktisches Ko-op-Abenteuer voller Platforming-Spass und Rätsel für zwei Spieler, das in einer Retro-Animewelt angesiedelt ist. In diesem Exklusivtitel für Nintendo Switch 2 schliessen sich zwei Abenteurer als Maki und Omura zusammen. Um ihre Heimat zu retten, müssen sie der Sturmwand trotzen und den Gefahren trotzen, die jenseits von dieser lauern. Das Spiel wurde als asymmetrisches Ko-op-Erlebnis für zwei Spieler entwickelt, die entweder lokal im Splitscreen-Modus oder online über GameShare oder Matchmaking gemeinsam spielen. Clevere Teamarbeit und Kommunikation werden hierbei belohnt.

"Orbitals" erscheint diesen Sommer exklusiv für Nintendo Switch 2.

Final Fantasy VII Rebirth

Die zweite Geschichte der "Final Fantasy VII-Remake"-Reihe legt das Schicksal des Planeten in die Hände der Spieler. Auf der Jagd nach Sephiroth, einer ominösen Figur aus Clouds Vergangenheit, fliehen Cloud Strife und seine Gefährten aus der Stadt Midgar in die weite Welt jenseits ihrer Mauern. Ihr Ziel: Sephiroths Weltherrschaftspläne zu vereiteln. Auf dem Rücken von Chocobos erkunden Spieler weitläufige Umgebungen voller neuer Features und Begegnungen.

Cloud und seine Verbündeten brechen am 3. Juni auf, wenn "Final Fantasy VII Rebirth" für Nintendo Switch 2 erscheint.

Kyoto Xanadu

In einer alternativen Realität, in der Kyoto die Hauptstadt Japans ist, wartet das grosse Labyrinth Xanadu mit all seinen Monstern und Mysterien darauf, erkundet zu werden. Die Spieler:innen schlüpfen in die Rolle eines Schülers, der sich in die Tiefen des Labyrinths wagt. Dabei schärfen sie in Kämpfen in Xanadu nicht nur ihre Fähigkeiten – auch ihre Beziehungen zu verschiedenen Personen in ihrem Alltag wollen vertieft werden.

Welche Wahrheiten im Labyrinth wie auch in Kyoto verborgen liegen, erfahrt ihr, wenn "Kyoto Xanadu" diesen Sommer für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch erscheint.

Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok

Eine aufregende Reise in die Himmelswelt wartet in diesem visuell eindrucksvollen Action-Rollenspiel. Seite an Seite mit vielfältigen Gefährtinnen und Gefährten erkunden Spieler atemberaubende schwebende Inseln und stellen sich mächtigen Gegnern im Kampf. Hierbei stehen mehr als 20 spielbare Charaktere zur Auswahl. Wer sich lieber gemeinsam ins Abenteuer stürzt, kann sich mit bis zu drei weiteren Mitspielerinnen und Mitspielern lokal3 oder online4 zu gemeinsamen Partien zusammenschliessen.

"Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok" erscheint am 9. Juli für Nintendo Switch 2.

Paranormasight: The Mermaid's Curse

Wie weit würde man gehen, um einen Fluch zu überleben? In dieser brandneuen Geschichte der "Paranormasight"-Reihe gilt es, ein fesselndes übernatürliches Rätsel aus mehreren Blickwinkeln zu ergründen. Angesiedelt in der Küstenregion von Ise-Shima in Japan bietet diese in sich abgeschlossene Geschichte neue Schauplätze, paranormale Legenden und eine neue Reihe von Charakteren, aus deren Perspektive Spieler die unheimlichen Geheimnisse der Meerjungfrauen von Ise erleben.

"Paranormasight: The Mermaid's Curse" erscheint am 19. Februar für Nintendo Switch.

Turok Origins

Wilde Dinosaurier und eine ausserirdische Bedrohung lauern in "Turok: Origins für Nintendo Switch 2". Spieler begeben sich entweder im Alleingang oder online im Team auf eine interplanetarische Suche nach einer Superkraft, die den Ausgang eines Krieges entscheiden kann.

Das Abenteuer beginnt diesen Herbst für Nintendo Switch 2.

Digimon Story Time Stranger

In "Digimon Story Time Stranger" entscheiden die Spieler über das Schicksal zweier Welten. Ein apokalyptisches Ereignis bringt die menschliche und die Digitale Welt an den Rand des Untergangs. Um beide Welten zu retten, müssen sich Spieler mit über 450 Digimon verbünden, die nicht-lineare Entwicklungen durchlaufen können, und gemeinsam mit ihnen strategische, rundenbasierte Kämpfe bestreiten. Auf Nintendo Switch 2 können sie ihren bevorzugten Grafikmodus festlegen.

Die Evolution beginnt am 10. Juli, wenn "Digimon Story Time Stranger" für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch erscheint.

Valheim

Im Wikinger-Erkundungsspiel "Valheim" stellen sich Odins auserwählte Krieger der Herausforderung, eine von Monstern heimgesuchte Welt zu überleben und sich ihren Platz in seinen Hallen zu sichern. Wikinger-Fans können sich allein oder mit bis zu neun Freundinnen und Freunden ins Abenteuer stürzen und die Landschaften und Meere dieser bildschönen, prozedural generierten Welt erkunden. Dank seiner Optimierung für Nintendo Switch 2 bietet das Spiel Unterstützung für den Maus-Modus der Joy-Con 2-Controller sowie HD-Vibration 2. So können Spieler sich bestens auf ihre Schlachten vorbereiten, indem sie imposante Wikingerhallen errichten, neue Ausrüstung schmieden und nahrhafte Mahlzeiten zubereiten.

"Valheim" erscheint dieses Jahr für Nintendo Switch 2.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

Der neue Teil von Capcoms rundenbasierter Rollenspielreihe führt Spieler auf eine brandneue Reise. Die Natur steht am Rande der Zerstörung und Monster sind vom Aussterben bedroht. Und damit nicht genug: Ein geheimnisvoller Drachenältester versucht, alle Bemühungen zu vereiteln, die Wahrheit hinter den Ereignissen herauszufinden. Spieler müssen Bindungen zu ihren Monsties aufbauen, sie aufziehen und mithilfe des Ritus der Überlieferung und der Habitat-Restauration mächtige neue Fähigkeiten entfesseln.

"Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection" erscheint am 13. März für Nintendo Switch 2.

Captain Tsubasa II: World Fighters

Der neue Spieletitel der weltberühmten Anime-Serie "Captain Tsubasa" bietet spektakuläre Fussball-Action. Mehr als 110 Charaktere aus 22 Elitemannschaften stehen zur Auswahl. Mit Spezialaktionen und kraftvollen Schüssen spielen sich Sport-Fans an die Spitze der Fussballwelt und erleben packende Spielmomente, in denen internationale Athleten mit aussergewöhnlichen Spielzügen glänzen.

"Captain Tsubasa II: World Fighters wird dieses Jahr für Nintendo Switch veröffentlicht.

Super Bomberman Collection

Der unterhaltsame Party-Knaller "Super Bomberman" ist jetzt als Sammlung von sieben Titeln in 12 Versionen erhältlich – darunter bislang unveröffentlichte lokalisierte Versionen von "Super Bomberman 4" und "Super Bomberman 5". Die Sammlung bietet einen BOSS-RUSH-Modus, Support-Funktionen, Sammlungen und mehr. Über GameShare können bis zu vier Spieler gemeinsam für Bombenstimmung sorgen.

Fans von explosivem Spielchaos müssen sich nicht lange gedulden, denn "Super Bomberman Collection – Nintendo Switch 2 Edition" für Nintendo Switch 2 und "Super Bomberman Collection" für Nintendo Switch erscheinen noch heute.

Hollow Knight – Nintendo Switch 2 Edition

Es ist an der Zeit, seinen eigenen Weg zu finden. Gewundene Höhlen, verdorbene Kreaturen und uralte Geheimnisse: All das erwartet verwegene Abenteurer , die sich bis ins Herz des Königreichs vorwagen. "Hollow Knight – Nintendo Switch 2 Edition" bietet Spieler ein 2D-Action-Abenteuer im klassischen Stil und lässt sie die weitläufige, verzweigte Spielwelt in höherer Auflösung, mit verbesserter Bildrate und mit zusätzlichen Effekten erleben.

"Hollow Knight – Nintendo Switch 2 Edition" erscheint im Laufe des Tages für Nintendo Switch 2. Spieler, die "Hollow Knight" bereits auf Nintendo Switch besitzen, können ohne zusätzliche Kosten über das Upgrade Pack zur Nintendo Switch 2 Edition wechseln.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales

"The Adventures of Elliot: The Millennium Tales" führt euch auf eine gefährliche Reise über vier Zeitalter, um einen Fluch zu brechen und ihr Königreich zu retten. In diesem neuen Action-Rollenspiel von den Machern der "Ocotopath Traveller"-Reihe schlüpfen Einzelspieler in die Rolle des Abenteurers Elliot und seiner Gefährtin, der Fee Faie. Das Duo erlebt eine packende Geschichte voller Action, Erkundungen und Emotionen. Dabei stehen Abenteurerinnen und Abenteurern sieben Waffenarten, anpassbare Magicite-Verbesserungen und Faies mächtige Feen-Aktionen zur Verfügung.

"The Adventures of Elliot: The Millenium Tales" erscheint am 18. Juni für Nintendo Switch 2.

Neue Spiele für Arcade Archives 2 und Console Archives

Klassische Spielerlebnisse für zu Hause oder unterwegs bieten diese Spielesammlungen. In Console Archives "NINJA GAIDEN II: THE DARK SWORD OF CHAOS" gilt es, unnachgiebigen Gegnern, tödlichen Fallen und übernatürlichen Mächten zu trotzen, um die finsteren Pläne des Kaisers Ashtar zu vereiteln. Wintersport-Fans kommen in Console Archives Cool Boarders auf ihre Kosten: Hier können sich Snowboarder mit eindrucksvollen Tricks einen Weg über verschneite Berglandschaften bahnen. Diese Titel werden im Laufe des Tages auf Nintendo Switch 2 verfügbar sein. Weitere Titel erscheinen dieses Jahr, darunter Arcade Archives 2 Rave Racer für Nintendo Switch 2 und Arcade Archives Rave Racer für Nintendo Switch, in denen Rennfahrer ihr Können am Steuer auf farbprächtigen Strecken mit scharfen Kurven und dramatischen Höhenunterschieden unter Beweis stellen können. Doraemon, "SONIC WINGS Special" und weitere Spiele werden den Console Archives-Katalog ebenfalls erweitern.

eFootball Kick-Off!

"eFootball Kick-Off! "bietet geballte Fussballspannung für zu Hause oder unterwegs, egal ob allein oder mit Freundinnen und Freunden, offline oder online. Im Welttour-Modus können Sport-Fans ihre eigene Club-Mannschaft aufbauen und in Meisterschaften in aller Welt antreten. Im Modus Internationaler Pokal erleben Spieler den Nervenkitzel des ultimativen Fussball-Festivals, bei dem Nationalmannschaften im Kampf um globalen Ruhm antreten. Fussball-Neulinge können in 6-gegen-6-Partien auf Torjagd gehen und ihre Fähigkeiten in einem Rang-System trainieren, das die Spielleistung bewertet.

"eFootball Kick-Off!" erscheint diesen Sommer für Nintendo Switch 2.

Weitere gezeigte Spiele