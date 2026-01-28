Nintendo Switch Online: Zwei weitere Gamecube-Klassiker bald verfügbar?

Es könnte sein, dass sich Abonnenten von Nintendo Switch Online schon bald über zwei weitere Gamecube-Klassiker freuen dürfen. Zumindest wurde jetzt ein erster Indikator dafür gesichtet, der Hoffnung macht.

So ist jetzt eine Werbeanzeige aufgetaucht, in der auch die beiden Gamecube-Titel "Metroid Prime 2: Echoes" und "Pikmin 2" im Zusammenhang mit Nintendo Switch Online erwähnt werden. Der Mario-Konzern selbst hat sich dazu noch nicht geäussert, aber besagte Namen klingen zumindest nicht unrealistisch.

Ursprünglich wurde "Metroid Prime 2: Echoes" in hiesigen Gefilden am 26. November 2004 für Nintendos Spielewürfel veröffentlicht. In Japan folgte am 11. Juni 2009 auch eine Wii-Umsetzung. "Pikmin 2" erschien bei uns dagegen schon am 8. Oktober 2004 für den Gamecube. Die Wii-Portierung folgte am 24. April 2009 und die Switch wurde am 21. Juni 2023 versorgt.

Nintendo Switch Online ging am 18. September 2018 an den Start. Das Expansion Pack folgte am 25. Oktober 2021.