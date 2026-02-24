Nintendo hat einen neuen Nintendo Treehouse: Live Stream angekündigt. Er kann heute ab 23 Uhr auf den üblichen Kanälen verfolgt werden.

Inhaltliche Informationen zum heutigen Nintendo Treehouse: Live Stream gibt es auch bereits. Demnach wird dieser einen Umfang von etwa 80 Minuten haben.

In dieser Zeit werden zwei Titel ausführlich präsentiert. Dabei handelt es sich konkret um "Super Mario Bros. Wonder: Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park" und "Pokémon Pokopia". Neben zahlreichen neuen Informationen können wir uns ja vielleicht auch im Anschluss über spielbare Demos freuen.

"Super Mario Bros. Wonder: Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park" erscheint am 26. März für Switch 2 und ist bereits seit dem 20. Oktober 2023 für Switch erhältlich. "Pokémon Pokopia" wird bereits am 5. März exklusiv für Switch 2 veröffentlicht.