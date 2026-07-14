Switch 2: Plant Nintendo ein OLED-Modell?

Wie es aussieht, zieht Nintendo ein OLED-Modell seiner Switch 2 in Erwägung. Wir haben alle Informationen, die bisher dazu bekannt sind, für euch zusammengestellt.

So berichtet ZDNet Korea, dass der Mario-Konzern seine Switch-2-Reihe um ein Modell mit OLED-Bildschirm erweitern möchte. Dieses würde unter anderem eine verbesserter Bildqualität bei Full-HD-Auflösung bieten.

Die Entwicklung daran könnte dann frühestens Ende dieses Jahres beginnen, falls Nintendo eine endgültige Freigabe erteilt. Eine Serienproduktion wäre ungefähr Ende 2027 oder Anfang 2028 möglich.

Nintendo prüft den Schritt aber erstmal wegen höherer Herstellungskosten von OLED-Panels und steigender Preise für Speicherchips und anderen Komponenten. Samsung gilt dabei als möglicher Lieferant der Displays, weil das Unternehmen schon die Bildschirme der ersten OLED-Switch im Jahr 2021 produzierte.

Die Switch 2 erschien am 5. Juni 2025.