Spekulationen um neue Features von Mario Kart 9

Das Nintendo Switch 2 Handheld wurde endlich präsentiert und auch das nächste "Mario Kart" ist kein Geheimnis mehr. Seit dem Trailer diskutieren Fans über neue Features von "Mario Kart 9" wie etwa, dass offensichtlich 24 Charaktere an den Rennen teilnehmen. Besonderes Augenmerk gilt den Gastanks, die nun scheinbar bei jedem Kart integriert sind. Die Frage dabei ist, ob diese für Änderungen im Gameplay sorgen werden. X-Account '@payapaberii' bringt einen sammelbaren und flexibel nutzbaren Geschwindigkeitsbooster ins Spiel:

haven't seen anyone else talk about this but the gimmick of mario kart 9 is definitely a fuel tank

karts have conspicuous fuel tanks now and there's something on this track that doesnt look like an item box

it'll be a resource you can use freely to boost pic.twitter.com/bhGnEOe8Xo