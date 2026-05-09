Stärkere Drittanbieter-Einbindung für Switch 2

Nintendo setzt bei der Nintendo Switch 2 offenbar weiterhin stark auf Unterstützung von Drittanbietern. Wie aus einem aktuellen Überblick hervorgeht, sollen 2026 zahlreiche grosse Third-Party-Spiele für die Konsole erscheinen. Damit möchte das Unternehmen das Spieleangebot der Plattform deutlich breiter aufstellen.

Nintendo selbst betont aktuell immer wieder die Bedeutung eines starken Software-Line-ups. Hintergrund dürfte unter anderem die kürzlich angekündigte Preiserhöhung der Switch 2 sein, die in mehreren Regionen weltweit umgesetzt werden soll. Durch zahlreiche neue Spiele und grosse Marken möchte das Unternehmen den wahrgenommenen Mehrwert der Konsole weiter steigern.

Neben Third-Party-Spielen arbeitet Nintendo natürlich auch an eigenen grossen Projekten für 2026. Bereits bestätigt wurden unter anderem "Star Fox", "Splatoon Raiders" sowie weitere Switch-2-exklusive Produktionen. Zusammen mit den zahlreichen externen Partnerschaften deutet vieles darauf hin, dass Nintendo die neue Plattform langfristig ähnlich umfangreich unterstützen möchte wie die ursprüngliche Switch.