Switch 2: Neuigkeiten zum GameChat

In etwas mehr als zwei Wochen können wir die Switch 2 endlich selbst in Augenschein nehmen. Heute gibt es Neugikeiten zu deren GameChat-Funktionalität.

So geben einige Videos auf diversen Social-Media-Kanälen Einblicke in die Barrierefreiheits-Funktionen von GameChat. Demnach wird es hier möglich sein, dass Text in Sprache umgewandelt wird. Folglich sollte die Konsole, genau wie ihr Vorgänger, dafür auch USB-Tastaturen unterstützen. Offiziell bestätigt ist das noch nicht, liegt aber nah, zumal ja schon feststeht, dass die neuen Joy-Cons als Maus verwendet werden können.

Die GameChat-Funktion der Switch 2 kann bis zum 31. März 2026 erstmal gratis genutzt werden. Danach ist eine kostenpflichtige Mitgliedschaft bei Nintendo Switch online dafür nötig.

Die Switch 2 erscheint am 5. Juni.