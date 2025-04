Switch 2: Weiterer Blick auf die Technik

Die Kollegen von Digital Foundry hatten noch einmal die Möglichkeit, die technische Seite der Switch 2 und einige der Spiele dafür unter die Lupe zu nehmen. Ergebnis ist ein umfangreiches Video, das diesbezüglich frische Einblicke gewährt.

Besagtes Material stammt von einem Showcase, der am 11. April in London stattfand. Neben der Hardware konnten hier einige First-Party-Titel, wie etwa "Mario Kart World" oder "Donkey Kong Bananza" angespielt werden. Bei "Metroid Prime 4: Beyond" erwies sich in diesem Rahmen etwa die Maussteuerung als minimal verzögert. Ausserdem wurden unter anderem "Cyberpunk 2077", "Elden Ring" und "Final Fantasy VII Remake" direkt mit den entsprechenden PS4-Fassungen verglichen.

Die Switch 2 erscheint am 5. Juni.