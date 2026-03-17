Switch 2: TV-Qualität im Handheld-Modus

Ein neues Firmware-Update für die Switch 2 bringt ein spannendes Feature für Besitzer der Hybridkonsole: Klassische Switch-Spiele können künftig auch im Handheld-Modus in der Qualität des TV-Modus laufen.

Kern des Updates ist der sogenannte „Handheld Boost Mode“. Dieser sorgt dafür, dass kompatible Switch-Titel nicht mehr nur in der üblichen 720p-Auflösung dargestellt werden, sondern intern wie im Docked-Modus laufen – also mit bis zu 1080p.

Allerdings bringt die Funktion auch Einschränkungen mit sich. Da die Spiele technisch im TV-Modus ausgeführt werden, kann es zu Problemen bei bestimmten Eingaben kommen. So wird etwa der Touchscreen deaktiviert, und angeschlossene Joy-Con-Controller werden vom System wie ein Pro Controller behandelt.

Nintendo weist zudem darauf hin, dass einzelne Funktionen von Spielen möglicherweise nicht wie vorgesehen arbeiten oder komplett ausfallen können. Eine vollständige Kompatibilitätsliste gibt es bislang nicht.

Das Update ist Teil der Firmware-Version 22.0.0, die sowohl für die Switch als auch die Switch 2 veröffentlicht wurde und mehrere kleinere Verbesserungen mit sich bringt.