Switch-2-Updates für Smash Bros. Ultimate angekündigt

Nintendos Switch 2 ist noch nicht einmal regulär im Handel erhältlich – und trotzdem mehren sich bereits kritische Stimmen zu Fehlern in bestimmten Spielen. Immerhin dürfen Fans von Smash Bros. Ultimate und Switch Sports ab sofort wieder etwas ruhiger schlafen.

Obwohl die Nintendo Switch 2 erst in wenigen Tagen offiziell in Europa erscheint, arbeitet Big N bereits fleissig an Updates für zuvor veröffentlichte Switch-Spiele. Noch vor dem Launch der neuen Konsole verkündete das japanische Entwicklerhaus, dass zahlreiche Switch-Originale auch auf dem Nachfolgemodell problemlos laufen sollen – Smash Bros. Ultimate gehört derzeit jedoch nicht dazu.

So berichten verschiedene Nutzer unter anderem davon, dass Online-Kämpfe abrupt beendet werden, sobald ein Spieler auf der Switch 1 gegen einen Spieler auf der Switch 2 antritt und dabei ein Mii-Kämpfer zum Einsatz kommt.

Switch Sports wiederum kämpft mit einer instabilen Bildrate: Statt der anvisierten 60 Bilder pro Sekunde erreicht das Spiel auf der Switch 2 aktuell nur 30 FPS.