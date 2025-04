US-Werbespot für die Switch 2

Natürlich bewirbt Nintendo seine Switch 2 auch in den Vereinigten Staaten. Ergebnis ist ein sehenswerter Spot, welchen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten wollen.

Hier werden wir genau eineinhalb Minuten lang auf die zweite Switch eingestimmt, Dabei hat Paul Rudd eine tragende Rolle. Wem das Material irgendwie bekannt vorkommt, liegt richtig, wie eine Werbung für das Super Nintendo aus dem Jahr 1991 eindrucksvoll zeigt:

Hier machte uns besagter Paul Rudd nämlich bereits den Nachfolger des Nintendo Entertainment Systems schmackhaft. Gleichzeitig sind auch bewegte Bilder aus der damaligen ersten Softwaregeneration, wie etwa "F-Zero" oder "The Legend of Zelda: A Link to the Past", zu sehen.

Die Switch 2 erscheint am 5. Juni.