Virtual Boy: Nintendo Classics Start Lineup bekannt

Nintendo hat das Start Lineup für Virtual Boy - Nintendo Classics enthüllt. Dieses wird ab 17. Februar für Mitglieder von Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket verfügbar sein.

Demnach können sich Abonnenten von Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket ab 17. Februar auf folgende Titel freuen:

3-D Tetris

Galactic Pinball

Golf

The Mansion of Innsmouth

Red Alarm

Teleroboxer

Virtual Boy Wario Land

Im weiteren Jahresverlauf folgen dann diese Spiele:

D-Hopper (bisher unveröffentlicht)

Mario Clash -Mario's Tennis Jack Bros.

Space Invaders Virtual Collection

Vertical Force Virtual Bowling

V-Tetris

Zero Racers (bisher unveröffentlicht)

Bereits jetzt macht uns ein detaillierter Übersichtstrailer die einzelnen Titel schmackhaft. Dabei wird hauptsächlich Gameplay gezeigt, aber auch erklärt, mit welchen Features wir uns auf der Switch 2 das Leben dabei etwas leichter gemacht wird. Im weiteren Jahresverlauf wird es zudem auch möglich sein die Farbe des Screens zu ändern.