Nintendo Switch 2 seit heute im Handel

Die Joy-Con 2-Controller sind eingerastet, der Bildschirm strahlt in intensiven Farben und Mario und Co. starten die Motoren im bisher grössten "Mario Kart"-Spiel der Serie. Denn endlich ist es soweit: Nintendo Switch 2, "Mario Kart World" und mehr als 20 weitere Titel sind ab sofort erhältlich.

Mit Nintendo Switch 2 erscheint heute die erste neue Nintendo-Konsole seit der Einführung von Nintendo Switch vor acht Jahren. Zeitgleich erhältlich ist "Mario Kart World", der neueste Titel in der "Mario Kart"-Reihe. Nintendo Switch 2 bietet den Spielerinnen und Spielern neue Möglichkeiten, gemeinsam mit Freundinnen, Freunden und Familie zu spielen – mittels neuer Features und überarbeiteten Online-Funktionen wie beispielsweise GameChat.

In "Mario Kart World" könnt ihr durch eine riesige Welt jagen – die Rennstrecke ist überall.

Vielzahl neuer Funktionen und Verbesserungen, darunter:

Neue Formen der Spielekommunikation: Mit dem integrierten Mikrofon und der neuen Online-Funktion GameChat können bis zu zwölf Freunden und Familienmitglieder gemeinsam Spiele spielen und sich unterhalten, als wären sie im selben Raum – auch wenn sie kilometerweit voneinander entfernt sind. Wird eine kompatible USB-C-Kamera, wie die Nintendo Switch 2-Kamera (separat erhältlich), angeschlossen, können bis zu vier Personen auch per Videochat miteinander kommunizieren.

Deutlich verbesserte CPU- und GPU-Leistung ermöglichen neue, visuell fortschrittlichere Spielerfahrungen.

Der 7,9-Zoll grosse LCD-Bildschirm unterstützt Full-HD-Auflösung von 1080p, eine Bildrate von bis zu 120 fps und brillante Farben via High Dynamic Range (HDR).

Die neuen Joy-Con 2-Controller werden magnetisch an der Konsole befestigt und können wie eine Maus bedient werden, indem man sie auf einer Oberfläche wie einem Tisch oder dem Oberschenkel gleiten lässt.

256 GB Speicherkapazität – 8-mal so viel wie bei Nintendo Switch (ein Teil davon ist für Systemdaten reserviert).

USB-C-Anschlüsse an der Ober- und Unterseite der Konsole und ein frei verstellbarer Ständer zum Spielen und Laden im Tischmodus.

Klare Audioqualität und räumlicher 3D-Sound im Handheld- und Tischmodus.

Eine neue Dockingstation, welche die Ausgabe von Videos mit bis zu 4K-Auflösung oder das Spielen von Spielen mit bis zu 120 fps in unterstützten Spielen auf kompatiblen Displays oder Fernsehern ermöglicht.

Die im Handheld-Modus verfügbare VRR-Technologie (Variable Refresh Rate) sorgt für einen reibungslosen Spielablauf, da sie Bildsprünge und Flimmern verhindert.

Eine Vielzahl neuer Optionen für Barrierefreiheit.

Um das Spielerlebnis von Nintendo Switch-Titeln auf Nintendo Switch 2 zu optimieren, wird es für ausgewählte Spiele kostenlose Updates geben, die etwa die Grafik verbessern oder neue Funktionen hinzufügen. Der Inhalt der kostenlosen Updates variiert je nach Spiel. Ausserdem ermöglicht es GameShare, Spiele auf Nintendo Switch 2 mit anderen zu teilen und gemeinsam zu spielen, auch wenn diese das Spiel nicht besitzen.

Zusätzlich zu GameChat und den bereits bestehenden Online-Funktionen erhalten alle Mitglieder einer kostenpflichtigen Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket-Mitgliedschaft mit Nintendo Switch 2-Konsole ab heute Zugriff auf die Upgrade Packs von "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" und "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom"". So können sie die verbesserten Nintendo Switch 2-Editionen dieser Titel ohne zusätzliche Kosten geniessen, wenn sie bereits die Nintendo Switch-Version besitzen.

Ausserdem haben sie Zugriff auf die neue Nintendo GameCube – Nintendo Classics-Bibliothek. Diese umfasst ab heute "F-Zero GX", "The Legend of Zelda: The Wind Waker" und "SOULCALIBUR II" – alle Spiele sind mit verbesserter Bildqualität und höherer Auflösung als in den Originalversionen verfügbar. Zusammen mit den klassischen Spielen wird ein spezieller kabelloser Controller, der dem originalen Nintendo GameCube-Controller nachempfunden ist, für Inhaber einer kostenpflichtigen Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft zum Kauf im My Nintendo Store erhältlich sein.

Viele Spiele für die Switch 2