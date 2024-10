Neue Nintendo Switch OLED - Version

Die Auswahl für alle, die mit Nintendo Switch-Spielspass liebäugeln, wird abermals grösser. Denn ab sofort ist europaweit ein neues Konsolen-Set erhältlich, das neben Nintendo Switch – OLED-Modell (weiss) eine vorinstallierte Version von "Super Mario Bros. Wonder" sowie eine 12-monatige Einzelmitgliedschaft von Nintendo Switch Online enthält.

In "Super Mario Bros. Wonder" erleben Mario und seine Freunde ein 2D-Abenteuer voller Wunder. In jedem Level der sechs einzigartigen Welten können die Spieler eine Wunderblume entdecken. Gelingt es ihnen, sie zu berühren, kann alles Mögliche passieren! Röhren erwachen zum Leben, die Welt steht Kopf – und womöglich fliegen die Heldinnen und Helden sogar plötzlich durchs Weltall. Die Spieler können aus 12 verschiedenen Charakteren wählen und sowohl online1 als auch gemeinsam an einer Konsole das Blumenkönigreich erkunden.

All das und mehr erleben die Käufer des neuen Sets auf dem Nintendo Switch – OLED-Modell. Es verfügt über einen 7-Zoll-OLED-Bildschirm mit intensiver Farbdarstellung, einen breiten verstellbaren Ständer, eine Station mit LAN-Anschluss, 64 GB internen Speicher2 und integrierte Lautsprecher mit hochwertiger Tonqualität.

Zusätzlich enthält das Set eine 12-monatige Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft, mit der die frischgebackenen Konsolenbesitzer das Beste aus ihrer Spielerfahrung herausholen können. Sie erhalten Zugriff auf die Online-Spiel-Funktion für unterstütze Nintendo Switch-Titel, eine stetig wachsende Sammlung von mehr als 100 NES-, Super NES- und Game Boy-Spielen, exklusive Angebote und viele weitere Vorteile.