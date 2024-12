Nintendo Switch 2 Reveal im Januar?

Bei einem vermeintlichen Reveal der nächsten Nintendo-Konsole lagen schon mehrere Leaker daneben. Trotzdem sorgt ein auf der der chinesischen Social Media Plattform Weibo aktiver Leaker gerade für ordentlich Aufmekrsamkeit zu diesem Thema. Sollten sich diese Angaben bewahrheiten, dann können wir uns für Januar auf einen Reveal der Nintendo Switch 2 freuen.

January 8th might be the day Nintendo Switch 2 gets revealed. pic.twitter.com/zSbRSHgCND — Pory (@pory_leeks) December 24, 2024

Der Leak wird auf eine Weise präsentiert, die aus einem Dan Brown Roman stammen könnte. So werden seit dem 21. Dezember Zahlen gepostet, die, wenn sie in dieser Frequenz fortgeführt werden, am 8. Januar enden. Der Account hatte bereits das Nintendo Direct Event im Juni geleaked und in Vergangenheit angesprochen, dass die Konsole im Januar präsentiert werden könnte. Eine Bestätigung von Nintendo hat es jedoch nicht gegeben.

Allgemein wird deutlich, dass der Druck innerhalb Nintendo steigt, da im Internet mehrere Leaks zu dem Nintendo Switch Nachfolger aufgekommen sind, darunter der im Video weiter unten zu sehende 3D-Druck, der angeblich der Konsole entsprechen soll.