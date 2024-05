Auch Switch bald ohne X-Unterstützung

Nintendo gibt bekannt, dass seine Switch schon sehr bald die Unterstützung von X (ehemals Twitter) beendet. Sony und Microsoft hatten diesen Schritt bereits vor geraumer Zeit vollzogen.

Die X-Unterstützung der Switch endet demnach am 10. Juni. Von diesem Tag an wird es nicht mehr möglich sein, Bilder oder Videos auf die Social-Media-Plattform hochzuladen. Entsprechende Freundesvorschläge wird es ebenfalls nicht mehr geben.

Einige Nintendo-Titel sind auch betroffen. So können Screenshots aus "Super Smash Bros. Ultimate" dann nicht mehr in die Nintendo Switch Online-App gepostet werden. Der Briefkasten in "Splatoon 2" funktioniert ebenfalls nicht mehr. Spieler des Nachfolgers, also "Splatoon 3", haben jedoch Glück, denn ihre Bilder landen direkt auf Nintendo-Servern.