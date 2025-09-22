Auch Switch bald mit Achievement-System?

Für Besitzer von PlayStation, Xbox oder dem PC gehören Achievements schon seit vielen Jahren fest zum Inventar dazu. Vielleicht werden sie auch bald für Switch verfügbar sein.

Nintendo hat nämlich in den USA Anfang des Monats ein Patent eingereicht, das ein systematisches Belohnungs- und Punktesystem beschreibt. Laut den Unterlagen sollen Nutzer bei Erfüllung bestimmter Bedingungen welche sich anschliessend gegen verschiedene Belohnungen eintauschen lassen. Genannt werden dabei digitale Extras wie etwa Symbole oder Hintergrundbilder.

Das Patent dokumentiert verschiedene Auslöser für die Punktevergabe: Dazu zählen unter anderem die Nutzung bestimmter Waffen, eine bestimmte Anzahl von Einsätzen derselben Waffe, das Abschliessen eines Levels, das Besiegen einer festgelegten Anzahl von Gegnern, das Einsammeln von Gegenständen oder das Überwinden eines Endgegners. Damit würde auch Nintendo ein strukturiertes System von Missionen und Erfolgen anbieten.

Die Formulierungen in dem Patent sehen vor, dass ein Prozessor die Aktionen der Spieler erkennt und bei Erreichen einer Bedingung Punkte gutschreibt. Diese lassen sich danach in eine vom Nutzer ausgewählte Belohnung umwandeln. Ob und wann Nintendo ein solches System in seinen Produkten umsetzt, bleibt unklar, denn bisher hat man sich noch nicht offiziell zu dem Thema geäussert.