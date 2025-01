Nintendo Switch: Baldige Enthüllung des Nachfolgers?

Gerüchte zu einem Nachfolger für die Nintendo Switch haben aktuell bekanntlich Hochkonjunktur. Jetzt verdichten sich die Gerüchte, dass dessen Enthüllung sogar schon sehr bald stattfinden könnte. Wir fassen den momentanen Stand der Dinge für euch zusammen.

So berichten diverse renommierte Websites übereinstimmend, dass der Switch-Nachfolger, oft auch Switch 2 genannt, bereits in dieser Woche vorgestellt wird. Häufig wird hier sogar konkret der 16. Januar, also übermorgen, genannt.

Gleichzeitig ist auch vermehrt zu lesen, dass es in einer ersten Präsentation lediglich um die Hardware gehen wird während sich eine zweite separat mit der Software befasst. Diese soll dann wohl irgendwann Ende Februar oder Anfang März über die Bühne gehen.

Der Release der neuen Hybrid-Konsole ist angeblich für Mai oder Juni vorgesehen. Nintendo selbst spricht offiziell aber immer noch nur davon, dass der Switch-Nachfolger bis zum Ende des laufenden Fiskaljahres am 31. März enthüllt wird. Lassen wir uns also am besten einfach überraschen und üben uns in Geduld.