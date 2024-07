Bizarrer Horror-Teaser von Nintendo

Der YouTube-Kanal von Nintendo of America hat vor wenigen Stunden einen bizarren Horror-Teaser hochgeladen, den wir euch nicht vorenthalten wollen. Seht einfach selbst:

Besagter Horror-Teaser von Nintendo ist gerade einmal 15 Sekunden lang. Gegen Ende ist in japanischen Buchstaben "Lächelnder Mann" ("Smiling Man") zu lesen. Der begleitende Text fraget lediglich, wer Emio ist ("Who is Emio?"). Emio ist jedoch lediglich die japanische Aussprache für "lächelnden Mann", wodurch wir uns hier im Kreis drehen.

Spekulationen zu dem Teaser schiessen bereits aus dem Boden wie Pilze nach einem Herbstschauer, zumal eine derartige Ankündigung eher nicht zu dem Mario-Konzern passt. Eine neue Horror-Marke klingt logisch, wurde bisher aber noch nicht bestätigt. Scherzhaft meinte ein anderer User, dass es sich hier auch um "Luigi's Mansion 4" oder den verschollenen Bruder von Mario handeln könnte.

Was sind eure Ideen zu dem Teaser?