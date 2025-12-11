Nintendo Switch Online: Dezember-Update enthüllt

Nintendo hat das Dezember-Update für Nintendo Switch Online enthüllt. Diesmal können sich Abonnenten über zwei Spieleklassiker für das Nintendo 64 freuen.

Demnach wird das Dezember-Update für Nintendo Switch Online "Rayman 2: The Great Escape" und "Tonic Trouble" ergänzen. Sie werden am 17. Dezember verfügbar sein. Ursprünglich wurde "Rayman 2: The Great Escape" hierzulande am 29. Oktober 1999 für den Modulschlucker veröffentlicht. "Tonic Trouble" war bereits am 31. August 1999 dafür erschienen.

Gleichzeitig wird uns noch einmal ein Trailer zu "Rayman 2: The Great Escape" und "Tonic Trouble" gezeigt. Dieser stimmt uns noch einmal mit ordentlich Gameplay auf beide Titel ein.

Nintendo Switch Online ging am 18. September 2018 an den Start. Das Expansion Pack folgte am 25. Oktober 2021.