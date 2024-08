Indie World & Nintendo Direct: Partner Showcase - 27. August 2024

Am Dienstag, den 27. August um 16:00 Uhr wurde eine neue Indie World-Präsentation ausgestrahlt, auf die im Anschluss eine neue Ausgabe von Nintendo Direct: Partner Showcase folgte. Folgende Spiele wurden im knapp 45-minütigen Stream gezeigt.

Partner Showcase

Tetris Forever

Die Nintendo-Fans betreten ein virtuelles Tetris-Museum und feiern das 40-jährige Jubiläum einer Videospiel-Legende. "Tetris Forever" vereint klassische Titel aus der langen, erfolgreichen Geschichte der Puzzle-Reihe, darunter die ursprüngliche Famicom-Version von Tetris aus dem Jahr 1988 sowie "Tetris 2 + Bombliss", "Tetris Battle Gaiden" und mehr. Ausserdem wartet ein brandneues Tetris-Erlebnis auf die Spieler: In "Tetris Time Warp" können sie zwischen den unterschiedlichen Spielstilen der gesamten Reihe hin- und herspringen. Darüber hinaus enthält die Sammlung neue Dokumentarvideos, digitale Artefakte und eine interaktive Zeitleiste.

"Tetris Forever" lädt noch 2024 zum Knobeln auf Nintendo Switch ein. Doch damit nicht genug: Die NES-Version von "Tetris" wird diesen Winter über Nintendo Switch Online verfügbar sein. Und schliesslich startet – ebenfalls in diesem Winter – ein neues "Tetris 99 Grand Prix"-Event.

Star Overdrive

In diesem intergalaktischen Action-Abenteuer gilt es, Rätsel zu lösen, gegen furchteinflössende Feinde zu kämpfen und die Kräfte des Keytar zu nutzen. Auf einem fernen Planeten steuern die Spieler ein Hyperschall-Hoverboard und erforschen fremdartige Umgebungen in einer 3D-Open-World. Sie werden jedes Quäntchen Kreativität brauchen, das sie aufbringen können, um die Herausforderungen zu meistern und ihre Keytar-Kräfte zu erweitern.

"Star Overdrive" landet 2025 als zeitexklusiver Titel auf Nintendo Switch.

Goat Simulator 3

In diesem verspielten Sandbox-Erlebnis sind die Ziegen los – und zwar mehr, als man je für möglich gehalten hätte. Ob sie Quests und Herausforderungen bestehen oder einfach nur Chaos anrichten wollen, das liegt ganz an den Spieler:innen und ihrer Ziege. In zwei Multiplayer-Modi – online3 oder über den lokalen4 Splitscreen – können mehrere Nintendo-Fans gemeinsam spielen.

"Goat Simulator 3" ist ab heute im Nintendo eShop erhältlich. Die physische Version ist ab November im Handel zu haben.

SpongeBob Schwammkopf: Das Patrick Star Spiel

Endlich erhält Patrick Star ein eigenes Spiel! Auf diesem Open-World-Spielplatz steht den Nintendo-Fans ganz Bikini Bottom offen. Sie können nach vergrabenen Schätzen suchen, sich in Poppy Puffs Wutraum austoben oder sich von Sandy Cheeks, Mr. Krabs und SpongeBob höchstpersönlich für Quests einspannen lassen. SpongeBob Schwammkopf™:

"Das Patrick Star Spiel" erscheint am 4. Oktober für Nintendo Switch.

Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer

Niemand motiviert besser zu Fitnessübungen als eine persönliche Trainerin oder ein persönlicher Trainer. Schnelles Workout, Schlagpolstertraining, Sitzboxen – all das und mehr ist hier im eigenen Tempo möglich.

"Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer" erscheint am 5. Dezember für Nintendo Switch.

Capcom Fighting Collection 2

Capcom gibt den Spieler die Möglichkeit, acht weitere Prügelspiel-Klassiker zu erleben – darunter "Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001", "Power Stone", "Power Stone 2", "Plasma Sword: Nightmare of Bilstein" und viele mehr. Die "Capcom Fighting Collection 2" bietet grosse Vielfalt, die von klassischen Zweikämpfen bis hin zu Multiplayer-Kämpfen4 in weitläufigen Umgebungen reicht.

Die Fäuste fliegen 2025 auf Nintendo Switch.

Marvel vs. Capcom Fighting Collection Arcade Classics

Die mächtigsten Superhelden, die am besten trainierten Kämpfer, die übelsten Schurken und die unberechenbarsten Kreaturen treffen in sieben beliebten Spieleklassikern aufeinander, die am 12. September in digitaler und am 22. November in physischer Form erscheinen: "X-MEN CHILDREN OF THE ATOM", "MARVEL SUPER HEROES", "X-MEN VS. STREET FIGHTER", "MARVEL SUPER HEROES vs. STREET FIGHTER", "MARVEL vs. CAPCOM CLASH OF SUPER HEROES", "MARVEL vs. CAPCOM 2 New Age of Heroe"s sowie der frühe Arcade-Hit "THE PUNISHER".

Castlevania Dominus Collection

In dieser Sammlung kehren drei beliebte und ursprünglich für Nintendo DS veröffentlichte "Castlevania"-Titel zurück. Die Spieler schlagen sich in drei klassischen Abenteuern durch Horden von Monstern, erkunden finstere Korridore und bekämpfen das jahrhundertealte Böse. Erneut müssen sie es mit Dracula und seinen Schergen aufnehmen – in "Castlevania: Dawn of Sorrow", "Castlevania: Portrait of Ruin", "Castlevania: Order of Ecclesia" und in zwei Versionen des Arcade-Spiels, mit dem alles begann: "Haunted Castle".

"Castlevania Dominus Collection" ist ab heute im Nintendo eShop erhältlich.

Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land

In diesem JRPG dreht sich alles um Alchemie – und das Konzept der „Erinnerung“. In der Rolle der neuen Protagonistin Yumia, die sich ihrer Vergangenheit stellt, erkunden die Spieler:innen ein zauberhaftes Rollenspielabenteuer. Sie verbessern ihre Fähigkeiten, besiegen Gegner und erkunden eine weitläufige, offene Welt.

"Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land" erscheint im Frühjahr 2025 für Nintendo Switch.

Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars

Die legendäre Rollenspielreihe ist zurück – mit überarbeiteten Versionen von Suikoden I und Suikoden II. Die Spieler:innen freunden sich mit bis zu 108 Verbündeten an, bauen ihr Basislager auf, erweitern ihre Einflusssphären und verbünden sich mit ihren Gefährten, um für Gerechtigkeit zu kämpfen. In den rundenbasierten Kämpfen können sie zudem neue Features wie die Kampf-Vorspulfunktion nutzen.

"Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars" ist ab 6. März 2025 erhältlich.

Sid Meier's Civilization VII

Geschichte erleben oder selbst Geschichte schreiben – das ermöglicht der neue Teil dieser klassischen Strategiespiel-Reihe. Die Spieler haben erneut die Möglichkeit, architektonische Wunderwerke zu errichten und ihre Territorien rund um den Globus zu erweitern. Im Zentrum steht diesmal die japanische Königin Himiko aus dem 3. Jahrhundert. Werden die Monumente der Spieler dem Zahn der Zeit trotzen oder zu staubigen Ruinen zerfallen?

Das wird sich zeigen, wenn "Sid Meier's Civilization VII" ab 11. Februar 2025 auf Nintendo Switch Geschichte schreibt.

Dragon Quest III HD-2D Remake

Die optisch beeindruckende Neuinterpretation des klassischen Rollenspiels führt zurück an den Anfang der Erdrick-Trilogie. Diese moderne Version bietet umfassende neue Funktionen, darunter zusätzliche Möglichkeiten zur Gestaltung der Charaktere, exklusive neue Inhalte und die neue Berufung des Monsterbändigers. Die Spieler:innen bereisen eine weitläufige Welt, erkunden Städte, Dungeons sowie Höhlen und treten in rundenbasierten Kämpfen gegen zahlreiche Kreaturen an.

"Dragon Quest III HD-2D Remake" erscheint am 14. November für Nintendo Switch.

Tales of Graces f Remastered

Als Asbel Lhant brechen die Spieler erneut zum Planeten Ephinea auf. Dort müssen sie verhindern, dass der Krieg zwischen drei rivalisierenden Königreichen eskaliert. Der ursprünglich für Wii konzipierte Rollenspielklassiker kehrt mit verbesserter Grafik und automatischer Speicherfunktion zurück – und wird Fans der Reihe ebenso in seinen Bann ziehen wie Neueinsteiger.

"Tales of Graces f Remastered" erscheint am 17. Januar 2025 für Nintendo Switch.

Five Nights at Freddy's Help Wanted 2

Diese "Flatscreen"-Version setzt den jüngsten VR-Ableger der spannenden Survival-Reihe fort. Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines neuen Fazbear-Mitarbeitenden, dessen Fähigkeiten zum Management – und zur Selbsterhaltung – auf eine harte Probe gestellt werden. Fesselnde Minispiele, beeindruckende Grafiken und klassische Schreckmomente machen die erste Nacht im neuen Job zur schaurig-schönen Herausforderung.

"Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2" dreht ab diesem Winter seine nächtlichen Runden auf Nintendo Switch.

Five Nights at Freddy's: Security Breach – Ruin: In diesem kostenlosen Story-DLC für "Five Nights at Freddy's: Security Breac"h übernehmen die Spieler die Rolle von Fazbear-Fan Cassie. Sie muss in die dunklen Tiefen des verfallenen Pizzaplex eintauchen, um ihren besten Freund Gregory zu retten. Werden die beiden lebend aus der Ruine entkommen?

Die Antwort können die Nintendo Switch-Fans nur selbst herausfinden, wenn "Five Nights at Freddy's: Security Breach – Ruin" diesen Winter erscheint.

Rune Factory: Guardians of Azuma

In diesem neu aufgelegten "Rune Factory" beschwören die Spieler die Kräfte der Natur, um das Land und die Götter in der östlichen Region von Azuma wiederaufzurichten. Sie nutzen ihre Macht als Erdtänzer, um zerstörerische Kräfte zu bekämpfen, und bauen von den Jahreszeiten geprägte Dörfer wieder auf, um deren Bewohner zur Rückkehr zu bewegen. Und natürlich erleben sie in diesem brandneuen Abenteuer klassische Rune Factory-Elemente wie Romantik und das Farmerleben.

"Rune Factory: Guardians of Azuma" erscheint im Frühling 2025 für Nintendo Switch.

Yakuza Kiwami

Das von der Kritik gefeierte Epos, mit dem die legendäre Yakuza-Reihe begann, erscheint für Nintendo Switch. Die Spieler:innen erkunden darin Kamurocho, ein realistisch gestaltetes, japanisches Vergnügungsviertel. Mit verschiedenen Kampfstilen, behelfsmässigen Waffen und abgefahrenen Finishing-Moves kämpfen sie sich durch dessen Strassen, während sich ein episches Drama entspinnt.

"Yakuza Kiwami" schlägt sich am 24. Oktober auf Nintendo Switch durch.

MySims: Cozy Bundle

Zwei beliebte "MySims"-Spiele erscheinen als Paket. In "MySims" und "MySims Kingdom" freunden sich die Spieler mit niedlichen Charakteren an, erleben kreative Abenteuer und bauen eine Stadt. Beide Spiele kombinieren eine gemütliche Lebenssimulation mit erzählerischen Elementen.

"MySims: Cozy Bundle" erscheint am 19. November exklusiv für Nintendo Switch.

PowerWash Simulator – Shrek Special Pack DLC

In diesem kostenpflichtigen neuen DLC zum "PowerWash Simulator" gilt es, den Schmutz von fünf Märchenorten aus dem Shrek-Universum wegzuspülen. Dazu gehören Shreks Sumpf ebenso wie das Dragon’s Lair. Mit dem neuen ritterlichen Charaktermodell legen die Spiele eine glänzende Rüstung an und stürzen sich in eine Mini-Kampagne – entweder allein oder im kooperativen Online-Modus zu zweit. Ausserdem können sie im freien Spiel4 eine Putztruppe aus bis zu sechs Mitgliedern zusammenstellen.

"PowerWash Simulator – Shrek Special Pack DLC" wird diesen Herbst auf Nintendo Switch gespült.

Zusätzlich zu den genannten Titeln zeigte die Präsentation einen Zusammenschnitt mit vielen weiteren Spielen, die demnächst für Nintendo Switch erscheinen werden, darunter die folgenden:

The Legend of Heroes: Trails in the Sky the 1st: In der rundenbasierten Rollenspiel-Saga, die 2025 für Nintendo Switch erscheint, gilt es, einen verschollenen Vater zu finden und gefährliche Bestien zu besiegen.

Worms Armageddon: Anniversary Edition: Die schwer bewaffneten und superzerstörerischen Würmer sind zurück – mit einer überarbeiteten Version des Klassikers aus dem Jahr 1999. Am 26. September wühlen sie sich auf Nintendo Switch.

S.T.A.L.K.E.R: Legends of the Zone Trilogy: In dieser ikonischen Ego-Shooter-Sammlung geht es ums Erkunden, Kämpfen und Überleben. Wenn die "S.T.A.L.K.E.R."-Sammlung im November für Nintendo Switch erscheint, können die Spieler die Geheimnisse der Sperrzone von Tschernobyl lüften.

Disney Dreamlight Valley: In der abenteuerlichen Disney- und Pixar-Lebenssimulation beginnt demnächst das magische spielinterne Event "End of Summer". Die Spieler schnappen sich ihr Fernglas und suchen im Tal nach besonderen Marshmallows, aus denen sie schmackhafte Leckereien herstellen können. Dafür wiederum erhalten sie exklusive Belohnungen. Gefeiert wird das Event vom 4. bis 26. September.

Star Wars: Hunters: Der teambasierte Arena-Shooter im Star Wars-Universum läutet ab 26. September eine neue Season ein. In dieser betritt ein neuer Herausforderer die Arena: der explosive Ewok Pilbush.

LEGO Horizon Adventures: Die geheimnisvolle Welt von Horizon wird originalgetreu aus LEGO-Steinen nachgebildet. Im Winter startet das Spiel auf Nintendo Switch.

Tales of the Shire: Ein Der Herr der Ringe-Spiel: In dieser gemütlichen Lebenssimulation können die Spieler ihren eigenen Hobbit erschaffen, ihr Hobbit-Haus dekorieren, gärtnern, angeln und alles tun, was ein guter Hobbit eben tut. Die Reise ins Augenland beginnt im Winter 2024.

EA SPORTS FC 25: Demnächst haben Fussballfans noch mehr Möglichkeiten, ihren Verein zum Sieg zu führen. Im neuen 5-VS-5-Rush erleben sie gemeinsamen, temporeichen Kleinfeld-Fussball mit Freundinnen und Freunden in Football Ultimate Team, Clubs und Anstossmodus. Der Anstoss erfolgt am 27. September auf Nintendo Switch.

Disney Epic Mickey: Rebrushed: Das originalgetreue Remake des quirligen 3D-Jump-‘n‘-Runs mit Micky Maus hüpft am 24. September auf Nintendo Switch.

FUNKO FUSION: Die Heldinnen und Helden der Popkultur treffen auf einem grossen, sich ständig verändernden Spielplatz aufeinander – und zwar ab Winter 2024.

Just Dance 2025 Edition: Bald ist wieder Party angesagt – mit neuen Songs und neuen Moves. Am 15. Oktober erleben die Nintendo Switch-Spieler den Auftakt zur neuesten Ausgabe der beliebten Musikspiel-Reihe.

Indie Showcase

Balatro: Friends of Jimbo

In diesem kostenlosen Update für den gefeierten Roguelike-Deckbuilder "Balatro" können die Spieler neue Karten verwenden, die von vier bekannten Videospielen inspiriert sind. Sie können noch mehr illegale Pokerblätter ausspielen, spielentscheidende Joker entdecken und adrenalingeladene Kombos auslösen. Das Update enthält Karten aus "The Witcher 3: The Wild Hunt", "Vampire Survivors", "Dave the Diver" und "Among Us" – jede mit einen individuellen und ans jeweilige Spiel angelehnten Design.

"Balatro: Friends of Jimbo" wird noch heute seine Karten auf Nintendo Switch ausspielen.

Neva

Mit "Neva", dem neusten Projekt des Entwicklerteams von "GRIS", wartet ein emotionales Action-Abenteuer auf die Spieler. Es erzählt die Geschichte von Alba, einer jungen Frau, die nach einer traumatischen Begegnung mit finsteren Mächten an "Neva", ein neugieriges Wolfsjunges, gebunden ist. Gemeinsam begeben sie sich auf eine gefährliche Reise durch eine einst schöne Welt, die allmählich verfällt. Zu Beginn muss Alba sich um "Neva" kümmern – doch im Verlaufe ihrer Reise entwickelt sich diese immer mehr zu ihrer Beschützerin.

Ab 15. Oktober können die Nintendo Switch-Fans mit "Neva" die bewegende Geschichte einer ungleichen Freundschaft erleben.

Moth Kubit

Um die Karriereleiter in einem von Insekten geführten Megakonzern zu erklimmen, übernehmen die Spieler in diesem surrealen RPG die Rolle von "Moth Kubit", einem einfachen Angestellten, der vor kurzem befördert wurde. Aber Vorsicht: Es warten viele Geheimnisse – und ein bevorstehendes unheimliches Ereignis, der sogenannte „Finale Prozess“. Bei seinen Nachforschungen trifft "Moth Kubit" viele Käfer aus allen Lebensbereichen. Mit manchen freundet er sich an, andere muss er dagegen in verbalen Showdowns mit mehreren Dialogoptionen erledigen. Seine Entscheidungen beeinflussen den Fortgang der Geschichte, die schliesslich in mehreren Enden münden kann.

"Moth Kubit" krabbelt im Frühling 2025 auf Nintendo Switch.

Coffee Talk Tokyo

Diese Visual Novel ist der nächste Teil der preisgekrönten Coffee Talk-Reihe. Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines Baristas in einem Tokioter Nachtcafé. Dessen Gäste sind zwar übernatürlich, haben aber nur allzu menschliche Probleme. Der Barista serviert ihnen wohltuende Getränke und leiht ihnen ein offenes Ohr. Und all das vor der sanften Klangkulisse der Lo-Fi-Songs von Serienkomponist Andrew Jeremy.

"Coffee Talk Tokyo" erscheint im Jahr 2025 für Nintendo Switch.

Morsels

In Gestalt einer Maus kämpfen die Spieler:innen in diesem Top-Down-Action-Roguelike gegen die bösen Mächte der Raubkatzen. Tief unter den gefährlichen Oberwelten begegnen sie dem Fatberg, der es ihnen mit Hilfe einiger Zauberkarten ermöglicht, sich in mächtige kleine Monster namens Morsels zu verwandeln. Mit neuen Kräften ausgestattet machen sie sich auf den Weg in die Oberwelt, sammeln weitere Morsels und nehmen unterwegs deren Gestalt an, um ihre einzigartigen Fähigkeiten strategisch geschickt zu nutzen.

Ab Februar 2025 fährt "Morsels" auf Nintendo Switch die Klauen aus, um es mit den Katzen aufzunehmen.

Date Everything!

In diesem Sandbox-Dating-Simulator können die Spieler so ziemlich alles daten, was ihnen über den Weg läuft – nämlich 100 verschiedene Charaktere, die von Haushaltsartikeln über Elektrogeräte bis hin zu Konzepten wie existentieller Angst reichen. Die Spielerkönnen mit den vollständig synchronisierten Charakteren flirten, diese kennenlernen und eine Beziehung zu ihnen aufbauen. Doch ihre Entscheidungen in den verzweigten Geschichten führen mitunter nicht nur zu Liebe und Freundschaft, sondern auch zu herzlicher Abneigung.

"Date Everything!" erscheint am 24. Oktober.

Peglin

Die Spieler sinnen auf Rache an einem diebischen Drachen In diesem Roguelike-Rollenspiel, das von Pachinko inspiriert ist. Sie müssen auf Orbs zielen und Pins treffen, um dem Golddieb in rundenbasierten Kämpfen zu schaden. Im Laufe des Spiels sammeln und verbessern sie viele verschiedene Orbs, von denen jeder seine eigenen Kräfte besitzt. Selbst die Pins können besondere Eigenschaften haben. Die seltenen Relikte wiederum sind passive Power-Ups, die mit einer ganzen Reihe von Effekten daherkommen. Wer sorgfältig zielt und die Effekte von Orbs, Pins und Relikten verbindet, kann spektakuläre Kombos auslösen. Bei jedem Durchlauf erkunden die Spieler eine neue Karte – wird sie erfolgreich absolviert, werden härtere Schwierigkeitsgrade freigeschaltet.

"Peglin" erscheint heute als zeitexklusiver Konsolentitel für Nintendo Switch.

Wobbly Life

In der physikbasierten Sandbox-Open-World von Wobbly Life können die Spieler:innen mit nahezu allem interagieren. Das müssen sie auch, nachdem sie von Oma aus dem Haus geworfen wurden und sich einen Job suchen müssen. Dafür wählen sie aus über 50 einzigartigen Missionen, die sie allein oder als Gruppe mit einem Freund oder einer Freundin online3 oder im lokalen Koop-Modus4 meistern können. Ihr hartverdientes Geld können sie dann für mehr als 90 Fahrzeuge und über 250 Kleidungsstücke ausgeben.

Los geht es im Dezember, wenn "Wobbly Life" für Nintendo Switch erscheint.

Pico Park 2

Zusammenarbeit ist der Schlüssel zum Erfolg in der Fortsetzung des Action-Puzzle-Plattformers PICO PARK. Zwei bis acht Spieler:innen können gemeinsam über die lokale4 oder die Online-Verbindung3 durch mehr als 60 neue Level voller Vorsprünge, Klippen und anderer Hindernisse navigieren. Jedes Level lässt sich unabhängig von der Teilnehmerzahl abschliessen, doch um den Ausgang zu finden sind strategisches Denken und koordinierte Bewegungen erforderlich. Der Welt-, der Endlos- und der Kampfmodus sind wieder mit dabei, und im brandneuen Finstermodus warten noch grössere Herausforderungen auf die Spieler:innen. Dabei werden ihre Fähigkeiten – und ihre Freundschaft – auf eine harte Probe gestellt.

"Pico Park 2" erscheint heute als zeitexklusiver Konsolentitel für Nintendo Switch.

Pizza Tower

In diesem rasanten Jump-'n'-Run-Abenteuer dreht sich alles um Bewegung, Erkundung, die Jagd nach Punkten – und natürlich um Pizza. Denn Peppino Spaghetti hat eine Mission: Er muss den titelgebenden "Pizza Tower" zerstören, um sein Restaurant vor dem Ruin zu bewahren. Mit Karacho stürmt er also die abgedrehten Etagen des Turms, wo Gegner ebenso wie Hindernisse und Verwandlungen auf ihn warten. Peppinos Sturmlauf erstrahlt in stilisierter 2D-Pixel-Art, die an Cartoons der 90er Jahre erinnert.

"Pizza Tower" wird noch heute auf Nintendo Switch serviert.

Weitere Spiele:

Sea of Stars – Throes of the Watchmaker DLC: In diesem kostenlosen DLC für das renommierte Rollenspiel "Sea of Stars" können die Spieler:innen eine fantastische Miniaturwelt aus Uhrwerken erkunden. Auf ihrer Reise voller Kuriositäten und Wunder müssen Valere und Zale nach neuen Regeln spielen, um einen verwunschenen Karneval aufzuhalten. Dazu verwandelt sich Zale in einen geschickten Jongleur, während Valere als Akrobatin glänzt. Um die Welt von Horloge zu retten, erkunden sie zusammen mit dem neuen spielbaren Charakter Arty neue Gebiete, durchqueren Dungeons und treffen auf neue Feinde, Bosse und Rätsel. Der DLC wird auch den bereits angekündigten lokalen Multiplayer-Modus unterstützen, der es bis zu drei Spieler:innen ermöglicht, das Abenteuer gemeinsam zu bestreiten.

"Sea of Stars – Throes of the Watchmaker DLC" erscheint im Frühling 2025 für Nintendo Switch.