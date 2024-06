Am Dienstag, den 18. Juni, startet um 16:00 Uhr die neueste Nintendo Direct-Präsentation. In den etwa 40 Minuten stehen hauptsächlich Spiele im Fokus, die noch in diesem Jahr für Nintendo Switch erscheinen.

Der deutschsprachige Livestream kann auf dieser Seite oder auf der Nintendo Direct-Webseite oder auf dem YouTube-Kanal von Nintendo mitverfolgt werden.

Hinweis: Der Nachfolger von Nintendo Switch wird nicht Teil der Präsentation sein.