Drei neue Klassiker für Nintendo Switch Online

Nintendo hat drei weitere Klassiker für Abonnenten von Nintendo Switch Online veröffentlicht. Diesmal kommen dabei vor allem Gameboy-Fans auf ihre Kosten.

So sind jetzt auch "Alleyway", "Baseball" und "Super Mario Land" für Abonnenten von Nintendo Switch Online verfügbar. Alle drei Titel erschienen im Jahr 1989 für den Gameboy. Ein flotter Trailer ruft sie uns noch einmal ins Gedächtnis und zeigt, dass manche Gameplayideen einfach zeitlos gut sind.

Nintendo Switch Online ging am 18. September 2018 an den Start. Das Expansion Pack folgte am 25. Oktober 2021. Im September 2023 hatte man mehr als 38 Millionen Abonnenten.