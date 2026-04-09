Drei neue NES-Games für Switch Online

Nintendo hat das Angebot von Nintendo Switch Online erneut erweitert und drei weitere NES-Klassiker in die Bibliothek aufgenommen. Ab sofort stehen die Titel für alle Abonnenten ohne zusätzliche Kosten bereit und können direkt über die App gespielt werden.

Mit dabei ist der Arcade-Klassiker "PAC-MAN", in dem Spieler durch Labyrinthe navigieren, Punkte sammeln und Geistern ausweichen müssen. Ergänzt wird das Line-up durch "Mendel Palace", ein Action-Puzzle-Spiel von Game Freak - das Studio hinter den immens populären wie erfolgreichen "Pokémon"-Spielen, in dem Gegner durch geschicktes Umdrehen von Bodenplatten besiegt werden.

Als dritter Neuzugang stösst "The Tower of Druaga" hinzu. Das Action-RPG kombiniert Labyrinth-Gameplay mit Erkundungselementen, bei dem Spieler Stockwerk für Stockwerk erklimmen, Schlüssel finden und Gegner besiegen müssen.

Alle drei Spiele sind Teil der stetig wachsenden Retro-Bibliothek von Nintendo Switch Online, die Klassiker aus verschiedenen Konsolen-Generationen umfasst und regelmässig erweitert wird.