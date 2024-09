Nintendo bringt Farbe in den Herbst

Der Herbst wird bunt: Ab heute sind in Europa drei Nintendo Switch-Sets erhältlich, bei denen entweder "Animal Crossing: New Horizons" oder "Nintendo Switch Sports" auf der Konsole vorinstalliert sind. Obendrein enthält jedes der drei Sets eine 12-monatige Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online.

Die beiden Nintendo Switch Lite-Bundles mit "Animal Crossing: New Horizons" sind in zwei verschiedenen Farben erhältlich: die Melinda-Edition in Koralle und die Nepp-und-Schlepp-Edition in Türkis. Mit den Konsolen, deren Design vom Spiel inspiriert ist, können die Spieler:innen ihr persönliches Inselparadies überallhin mitnehmen.

Passend dazu sind im My Nintendo Store ab heute neue Merchandise-Artikel für "Animal Crossing: New Horizons" zu haben: ein T-Shirt für Erwachsene und Kinder, das Tom Nook sowie Nepp und Schlepp zeigt, ein Karabinerhaken-Schlüsselanhänger und ein Ordner im A4-Format. Im My Nintendo Store sind die Melinda-Edition und Nepp-und-Schlepp-Edition zudem auch mit Karabinerhaken-Schlüsselring erhältlich.

Das dritte Set umfasst eine Nintendo Switch-Konsole, das vorinstallierte Spiel "Nintendo Switch Sports" sowie Joy-Con in Neon-Blau und Neon-Rot, einen Beingurt und ebenfalls eine 12-monatige Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft. Im jüngsten Teil der "Wii Sports"-Reihe bringen acht Sportarten die Spieler buchstäblich in Bewegung: Volleyball, Badminton, Bowling, Gold, Basketball, Tennis, Chanbara und Fussball.

Allen drei Sets liegt zudem eine Jahresmitgliedschaft für Nintendo Switch Online bei. Damit erhaltet ihr Zugang zu zahlreichen Vorteilen, darunter Online-Spiel für unterstützte Nintendo Switch-Titel, die Nutzung der Speicherdaten-Cloud, Probespiele, exklusive Angebote und Zugriff auf eine stetig wachsende Sammlung von NES,- Super NES- und Game Boy-Spielen.