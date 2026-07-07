Das Ende der Switch in Europa

Nintendo hat offiziell angekündigt, den Verkauf der ersten "Nintendo Switch"-Generation in Europa ab Mitte Februar 2027 einzustellen. Davon betroffen sind sowohl die Standardversion als auch die "Nintendo Switch Lite" und das OLED-Modell.

Als Grund gelten neue EU-Vorgaben, die ab dem 18. Februar 2027 in Kraft treten. Diese schreiben vor, dass Akkus in tragbaren Elektronikgeräten vom Nutzer selbst ausgetauscht werden können. Die bisherige Switch-Hardware erfüllt diese Anforderungen nicht mehr und wird deshalb aus dem europäischen Handel genommen.

Nintendo betont jedoch, dass die Produktion der aktuellen Modelle bis Ende 2026 fortgesetzt wird und die Konsolen während des gesamten Jahres weiterhin erhältlich sein sollen. Anschliessend werden keine neuen Geräte mehr an Händler oder über den offiziellen Nintendo Store ausgeliefert. Für Besitzer einer Switch ändert sich dadurch vorerst nichts: Der eShop, Nintendo Switch Online sowie der Support für bestehende Spiele und Zubehör bleiben bestehen.

Parallel arbeitet Nintendo bereits an überarbeiteten Versionen der "Nintendo Switch 2" und ihres Zubehörs, die den neuen EU-Richtlinien entsprechen. Diese sollen schrittweise ab Sommer 2026 erscheinen und mit einem vom Nutzer austauschbaren Akku ausgestattet sein, ohne dass sich die Funktionen der Hardware ändern.

Mit dem Verkaufsstopp endet die europäische Karriere einer der erfolgreichsten Spielkonsolen aller Zeiten. Seit ihrem Marktstart im Jahr 2017 wurde die Switch weltweit mehr als 155 Millionen Mal verkauft und zählt damit zu den erfolgreichsten Konsolen der Videospielgeschichte.