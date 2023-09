Nintendo ergänzt das Portfolio von Nintendo Switch Online heute um satte vier Klassiker. Welche das sind, verrät uns ein Trailer.

Konkret dürfen wir uns über diese Oldies für Gameboy, NES und Super Nintendo freuen:

"Kirby’s Star Stacker" (Super Nintendo)

"Joy Mech Fight" (NES)

"Downtown Nekketsu March Super-Awesome Field Day!" (NES)

"Quest for Camelot" (Gameboy)

Nintendo Switch Online ging am 18. September 2018 an den Start. Das Expansion Pack folgte am 25. Oktober 2021.