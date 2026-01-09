Nintendo Switch Online: Weiterer Gamecube-Klassiker verfügbar

Nintendo veröffentlicht heute einen weiteren Gamecube-Klassiker für Abonnenten von Nintendo Switch Online. Diesmal kommen dabei vor allem Fans von Taktik-Rollenspielen voll auf ihre Kosten.

So ist "Fire Emblem: Path of Radiance" ab heute für Abonnenten von Nintendo Switch Online verfügbar. In PAL-Gefilden wurde das Taktik-Rollenspiel ursprünglich am 4. November 2005 für den Gamecube veröffentlicht. Weitere Versionen sollten nicht folgen.

Gleichzeitig zeigt man einen neuen Trailer zu "Fire Emblem: Path of Radiance". Dieser stimmt uns 50 Sekunden lang hauptsächlich mit Gameplay und Story-Sequenzen auf den Titel ein.

Nintendo Switch Online ging am 18. September 2018 an den Start. Das Expansion Pack folgte am 25. Oktober 2021.