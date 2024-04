Nintendo Indie World - 17. April 2024

In der neuesten etwa 20-minütigen Indie-World-Präsentation hat Nintendo einige Neuankündigungen und Updates zu Indie-Spielen, die für Nintendo Switch erscheinen werden präsentiert. Im Detail sind es die folgenden Spiele

Little Kitty, Big City

In "Little Kitty, Big City" von Double Dagger Studio wird aus einem friedlichen Nickerchen eine abenteuerliche Reise. In der Rolle eines neugierigen Kätzchens müssen die Nintendo-Fans den Weg durch eine pulsierende Metropole zurück nach Hause finden. Unterwegs haben sie einiges zu tun: die Umgebung erkunden, Quests meistern, anderen Tieren in brenzligen Situationen beistehen und mit gesprächigen Streunern Freundschaft schliessen. Bei all dem können sie sich mehr als 40 hinreissende Mützen aufsetzen und in einem katzengerechten Open-World-Spielplatz voller Überraschungen jede Menge Trubel verursachen.

Release: 9. Mai 2024

Yars Rising

"Yars Rising" von WayForward Technologies – dem renommierten Studio hinter Spielen wie Shantae und River City Girls – und Atari ist ein seitlich scrollendes Action-Abenteuer, das einen der bekanntesten Atari-Klassiker neu interpretiert: "Yars' Revenge". In "Yars Rising" wird die junge Hackerin Emi Kimura von einem geheimnisvollen Auftraggeber angeheuert, um die dubiose Firma QoTech zu infiltrieren. In ihrer Rolle rennen, springen, schleichen und hacken sich die Spieler durch Horden gegnerischer Roboter sowie fremdartiger Gegner und decken eine komplexe, finstere Intrige auf. Das Spiel bietet zudem eine Reihe herausfordernder Retro-Minispiele, die eine Hommage an das ursprüngliche "Yars' Revenge" darstellen.

Release: 2024

Refind Self: The Personality Test Game

"Refind Self: The Personality Test Game" von Lizardry und PLAYISM ist ein Abenteuerspiel, das zur Selbsterkundung einlädt. Die Spieler übernehmen die Rolle einer Androidin, die von einer verstorbenen Doktorin erschaffen wurde. Auf ihrem Weg gibt es keine richtigen oder falschen Entscheidungen; vielmehr verrät ihnen jede Wahl, die sie treffen, ein wenig mehr über sich selbst. Sie reisen zu Orten ihrer Erinnerung, interagieren mit anderen Charakteren und kommen nach und nach dahinter, welche Zukunft ihre Schöpferin für sie geplant hat. Am Ende der Reise wird ihr Persönlichkeitstyp ermittelt – abhängig davon, welche Entscheidungen die Spieler getroffen haben. Insgesamt gibt es 23 Typen, die in verschiedenen Spieldurchgängen erkundet werden können. Zudem können die Ergebnisse mit anderen Spieler geteilt und die Entscheidungen verglichen werden.

Release: Sommer 2024

Sticky Business

In "Sticky Business" von Spellgarden Games und Assemble Entertainment betreiben die Spieler einen eigenen Stickershop, in dem sie selbst Sticker gestalten und verkaufen. Dafür stehen ihnen mehr als 400 Designelemente und Upgrades wie Folien mit Spezialeffekten zur Verfügung, die ihre Sticker noch aussergewöhnlicher machen. Und während die Spieler die Wünsche ihrer Kundschaft erfüllen, erfahren sie mehr über deren Leben. In der Erweiterung Plan With Me warten zehn zusätzliche Geschichten neuer Kundinnen und Kunden, die sich um das Thema Bullet-Journals drehen, sowie über 100 zusätzliche Sticker-Elemente.

Release: heute

Antonblast

In "Antonblast" von Summitsphere stiehlt der Teufel höchstpersönlich die wertvolle Spirituosensammlung von Dynamite Anton. Klare Sache, dass die Spieler ihm helfen, sie zurückzugewinnen – in einem Action-Plattformer, der explosive Action mit handgezeichneten Pixelgrafiken verbindet. Als Dynamite Anton schwingen sie den Mighty Hammer oder als Dynamite Annie den Massive Mace, verwüsten skurrile Welten, zertrümmern alles, was sich ihnen in den Weg stellt, erkunden immer neue Gebiete und treten gegen fiese Bosse an. Am Ende jedes Levels beginnt ein Zeitzünder zu ticken. Dann heisst es schnellstmöglich zurück zum Anfang zu eilen, bevor alles in die Luft fliegt.

Release: 12. November 2024

Valley Peaks

"Valley Peaks" von Tub Club und Those Awesome Guys ist ein Kletter-Plattformer aus der Egoperspektive, der in einer idyllischen, pastellfarbenen Bergwelt voller quakender Dorfbewohner angesiedelt ist. Als Techniker, der Sendemasten auf den Gipfeln installieren soll, erkunden die Spieler nach Herzenslust die Berge und versuchen sich an scheinbar unmöglichen alpinistischen Herausforderungen. Zwischen ihren Kletterpartien können sie mit den Anwohnern plaudern oder kleine Nebenaufgaben erledigen, zum Beispiel Stempelkarten ausfüllen, um neue Ausrüstung freizuschalten. Wer mag, darf sich aber auch bei etlichen Minispielen entspannen und sich um die Bedürfnisse der Einheimischen kümmern.

Release: 2024

Lorelei and the Laser Eyes

"Lorelei and the Laser Eyes" von Simogo und Annapurna Interactive stammt von dem Team hinter "Sayonara Wild Hearts". Die Heldin dieses nicht-linearen Rätselspiels wird in ein altes, labyrinthisches Hotel irgendwo in Mitteleuropa gelockt, wo sie es mit zunehmend albtraumhaften, surrealen Trugbildern zu tun bekommt. In dem Third-Person-Abenteuer gilt es, mehr als 100 Rätsel zu lösen, deren Mechanismen und Perspektiven ständig wechseln. Jedes geknackte Rätsel bringt die Spieler der Enthüllung eines grossen Geheimnisses näher.

Release: 16. Mai 2024

Europa

"Europa" von Helder Pinto / Novadust Entertainment und Future Friends Games spielt auf dem Mond Europa, wo ein Androide namens Zee das Geheimnis einer untergegangenen Zivilisation zu enthüllen versucht. In einem actionreichen 3D-Plattformer gleitet und fliegt er mit seinem Zephyr-Jetpack über atemberaubende Landschaften voller Seen, Wiesen und Berge. Nur wenn er alle Rätsel löst und die Gefahren meistert, die in den Ruinen auf ihn lauern, wird Zee die Geschichte des letzten noch lebenden Menschen aufdecken.

Release: 2024

Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate

Mit "Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate" von Super Evil Megacorp erleben die Turtles ihr erstes Roguelike-Abenteuer. Um ihren entführten Meister Splinter zu retten, müssen sie den Foot Clan bekämpfen und durch mysteriöse Portale reisen. Dank zufälliger Power-ups, Raumanordnungen und Boss-Modifikatoren gleicht dabei keine Runde der anderen. Um für all diese Gefahren gewappnet zu sein, können Spieler mit interner Spielwährung verschiedene Artefakte kaufen, die ihre Turtle-Kräfte dauerhaft steigern. Zudem können sie die kultigen Schauplätze in New York City entweder allein oder online im Ko-op-Modus mit bis zu drei Mitspielern erkunden.

Release: Juli 2024

Cat Quest 3

In dem niedlichen Action-Rollenspiel "Cat Quest III" von The Gentlebros und Kepler Interactive übernehmen die Spieler die Rolle eines verwegenen Freibeuters und segeln auf der Suche nach dem verschollenen Nordstern-Schatz durch Miauritius. Aber Vorsicht! Auf den Meeren wimmelt es nur so von Piratten, die auf Befehl des Piratten-Königs Jagd auf ihr Schiff machen. Die offene Spielwelt lässt sich allein oder im lokalen Ko-op-Modus erkunden. Erstmals in der Reihe können die Spieler ihr eigenes Schiff befehligen und in spannenden Kämpfen ein neues, effektiveres Kampfsystem nutzen, das zum Beispiel das Tauschen von Waffen oder das Attackieren ihrer Gegner mit präzisen Angriffskombinationen ermöglicht.

Release: 8. August 2024

Stitch.

In "stitch." von Lykke Studios kreieren die Spieler wunderschöne Stickmuster, indem sie sich Rätsel, sogenannte Rahmen, von unterschiedlicher Schwierigkeit und Grösse vornehmen. Alle Rahmen können in beliebiger Reihenfolge absolviert werden und bieten ein entspannendes Spielerlebnis, eine praktische Hinweisfunktion sowie verschiedene Optionen für Barrierefreiheit. Wer einen Rahmen fertig bestickt hat, kann ihn im Modus Freies Sticken erneut gestalten. Dazu kommen viele zeitlich limitierte Rätsel: Tägliche Shikaku, bei denen es keine Hinweise gibt, sowie Wöchentliche Rahmen, die von realen Ereignissen inspiriert sind und unterhaltsame Fakten vermitteln.

Release: heute

SteamWorld Heist 2

"SteamWorld Heist 2" von Thunderful lässt euch in ein episches Abenteuer auf hoher See eintauchen. Im Nachfolger des von der Kritik hochgelobten "SteamWorld Heist" verursacht das Meer starken Rostbefall und zerfrisst somit die Metallkörper seiner robotischen Bewohner. Die Spieler führen als Kapitän eine bunt zusammengewürfelte Mannschaft von Steambots durch rundenbasierte Kämpfe, in denen es immer wieder zu fatalen Querschlägern kommen kann. Auf einer riesigen Weltkarte liefern sie sich diesmal in Echtzeit Seegefechte mit gegnerischen Schiffen. Ebenfalls neu ist ein Jobsystem, das vielseitige Anpassungen von Charakteren ermöglicht – in Kombination mit mehr als 150 Waffen, Gebrauchsgegenständen und Schiffsausrüstungen. Die Spieler können ihre Crew also strategisch so zusammenstellen, dass sie ideal für die jeweilige Mission gewappnet ist.

Release: 8. August 2024

Weitere Spiele im Schnelldurchlauf

Zusätzlich zu den genannten Titeln zeigt die Präsentation eine Montage mit weiteren Indie-Spielen, die für Nintendo Switch in Entwicklung sind: